KOMMENTAR: Men det var ikke det Erna sa, Jonas

Kommentar Valgkampen er i gang. Jonas Gahr Støre slår tilbake mot noe Erna Solberg aldri har sagt.

– Erna sa at vi ikke skal politisere forskjeller. Det er jeg veldig uenig i, sa Jonas Gahr Støre på Arbeiderpartiets sommerpressekonferanse i Oslo i dag.

Vi har hørt den før. Jonas har nevnt dette Erna-sitatet mange ganger i det siste.

Og det er fordi Støre har et godt poeng: Økte forskjeller mellom folk er ikke bra. At vi nordmenn er såpass like, det er et adelsmerke på det norske samfunnet. Og selvsagt er det en politisk oppgave å utjevne forskjeller. Nordmenn flest ønsker ikke galopperende lederlønninger, slik vi ser ekstremvarianten i USA. Vi vet at ingen sjef er verdt en lønn som er 400 ganger høyere enn hva de ansatte får betalt. Og selvsagt er det bekymringsfullt når de aller rikeste kontrollerer stadig større verdier i et samfunn.

Så er også Norge er et langt likere samfunn enn for eksempel USA, nettopp fordi det er bred politisk enighet om at stor grad av likhet er bra. Vi har politikk for slikt: Et progressivt skattesystem og universelle velferdsgoder som omfatter alle. Akkurat nå forvaltet av en blåblå regjering.

Derfor er det litt pussig at Erna sa noe så dumt, som om det er uinteressant for en politiker å arbeide mot økt ulikhet.

Men så var det ikke det Erna sa, heller, selv om Støre i dag hevdet det dreier seg om et direkte sitat. Han viste til en KS-debatt han og Solberg hadde foran landets ordførere.

Men den debatten finnes på video. Anne Grosvold ledet utspørringen. De to politikerne diskuterte forskjeller og det at flere faller utenfor skole og arbeidsliv.

- Dere driver bare og slukker branner, sa Grosvold for å piske opp stemningen. Støre svarte at han var uenig i det, men at han ville ha kraftigere grep for å holde folk i arbeid.

- Jeg tror vi må prøve nye ting, sa Støre. Det var da statsministeren svarte med å angripe selve debatten:

- Da må vi la være å politisere den debatten om ulikhet og forskjeller og manglende integrering til å bli en debatt om formuesskatten, fordi at det er jo en mismatch i forhold til hva problemet med ulikhet egentlig er.

Det var selvsagt en frekk manøver fra Solberg. Formuesskatten, hvor kom den fra? Det var ikke tema før hun selv brakte den på banen.

Men likefullt: Hun sa ikke det Støre påstår han hørte.

Realitetene er selvsagt slik: Både Støre og Solberg er helt enig i at debatten om forskjeller må handle om noe mer enn formuesskatten. Og dessuten er begge to imot økte forskjeller.

Det vet Erna. Det vet Jonas.

Problemet er at de er såpass enige, at de må forstørre opp forskjellene med lupe.

Og det er det politikk handler om, å få frem ulikhetene. I et land med bare i-landsproblemer, er det ikke alltid like enkelt.

Men selv om partene er uenig i problembeskrivelsen, er de litt uenige i vektleggingen og virkemiddelbruken på området. De krangler om grader av skattlegging og behovsprøving av enkelte velferdsordninger.

Og de forskjellene må de to statsministerkandidatene gjøre sitt beste for å få frem mot valget. Gjerne også med helt ekte sitater.