Einar Gerhardsens ulykkelige kjærlighet

Debatt I dag er det 100 år siden det som regnes som utbruddet for den russiske revolusjon. Den norske «landsfaderen» glemte aldri den idealistiske «arbeiderstaten» han fikk opplevde mens sovjet-regimet stadig var ungt.

EIRIK WIG SUNDVALL, doktorgradsstipendiat i historie ved Universitetet i Agder, og har skrevet boken Gerhardsens valg – Arbeiderpartiets tunge avskjed med Sovjetunionen, 1917–49.

Begeistrede mennesker jublet da Vladimir Iljitsj Lenin gjorde seg klar til å tale ved forhøyningen foran det vakre Vinterpalasset i Petrograd (dagens St. Petersburg). Tusener av lokale arbeidere, soldater fra Den røde armé og revolusjonære marinegaster hadde kommet for å høre ham tale. Her befant det seg kommunister fra alle verdenshjørner.

I det brusende folkehavet sto også en ung veiarbeider fra Kristiania – i lys dress og en hatt som skjermet for solen. Einar Gerhardsen hørte sin helt mane til organiseringen av «en forent hær» av internasjonale kommunister, som skulle kjempe for «en proletarisk verdensrevolusjon, og dannelsen av en sovjetisk verdensrepublikk». Denne sommerdagen ved Vinterpalasset, 19. juli 1920, så drømmen ut til å kunne bli virkelighet.

En eventyrlig reise

Det var et mektig øyeblikk for en ung idealist fra Norge. Einar Gerhardsen var kun 23 år da han gjestet den andre kongressen i den kommunistiske internasjonale (Komintern) som en av ti delegater fra den norske grenen av den internasjonale kommunistbevegelsen – Arbeiderpartiet. På åpningsdagen i Petrograd hadde de internasjonale delegatene møtt sine sovjetiske verter på Nikolajev-jernbanestasjonen. Plassen foran stasjonen og tilstøtende gater var fylt av store folkemasser som var kommet for å hilse utlendingene velkommen. Husveggene var dekket av røde flagg, revolusjonære slagord og sosialistsymboler.

Da delegatene kom ut fra stasjonen, stemte folkemassene i «Internasjonalen», mens soldater fra Den røde armé presenterte gevær. Det var den første av utallige ganger «Internasjonalen» ble sunget denne festdagen. Delegatene sang alle på sine egne morsmål. Norsk blandet seg med tysk, russisk, persisk og koreansk. Gerhardsen fikk oppleve et sterk fellesskap med «kamerater» fra hele verden.

Den russiske revolusjon

Da Gerhardsen hørte Lenin tale foran Vinterpalasset var kun tre år gått siden den russiske revolusjon. I dag, 8. mars, er det hundre år siden de første masseopptøyene brøt ut i Russland. Begivenheten som endte med tsarens fall ble kjent som «februarrevolusjonen» da russerne stadig forholdt seg til den julianske kalenderen. Gjennom 1917 ble arbeider- og soldatråd, såkalte «sovjeter» organisert over hele Russland.

Sovjetene i Petrograd og Moskva ble etter hvert dominert av bolsjeviker – de russiske kommunistene. I november (etter vår tidsregning) kuppet de makten fra Kerenskijs overgangsregjering med støtte fra væpnede arbeidere og revolusjonære marinegaster. Russland ble en sosialistisk sovjetrepublik. For Gerhardsen kom begivenhetene i Russland i 1917 som «et lys i en mørk tid». Under første verdenskrig svant troen på samfunnets evne til å forbedre seg selv. Gerhardsens ungdom var preget av arbeidsløshet, prisvekst, epidemier og meldinger om meningsløs ofring av millioner av unge menneskeliv i skyttergravene på kontinentet. Den unge sovjetstaten viste veien mot en lys og idealistisk fremtid.

Gerhardsen var blant dem som lot seg rive med. Sovjet-Russland, og senere Sovjetunionen, var alltid et symbol på noe høyere enn seg selv og et ideal og manifestasjon av en idé. Sovjet var lerretet hvor unge radikale i Arbeiderpartiet kunne male sine drømmer.

Leninisme på norsk

Gerhardsens beskrev senere sitt besøk i Sovjet-Russland som ung mann som en «eventyrlig opplevelse». Han hadde kommet hjem til Kristiania som en lidenskapelig kommunist. En «vordende folkekommissær i sovjetrepublikken Norge» ble han kalt da han fra høsten 1920 ledet Samfundslaget – ungdomslaget i Kristiania Arbeidersamfund. Gerhardsen arbeidet fra første stund for å sløyfe dansekveldene, som hadde lokket mange unge til Samfundslaget. Revolusjon, ikke lek, skulle stå på programmet. Dette var særdeles lite populært blant medlemmene, som forlot laget i hopetall.

I Gerhardsens første år som formann opplevde laget en tilbakegang på 286 medlemmer. Høsten 1921 var det kun 36 igjen. Organisasjonen var kokt ned til en hard kjerne av dedikerte kommunister, helt i tråd med Lenins prinsipper. Kampen for en ny og bedre verden krevde revolusjonært fasthet og disiplin.

Men den unge Gerhardsens kommunistiske drømmer ble aldri virkelighet.

Kråkerøy-talen

27 år senere, i februar 1948, sto en erfaren sosialdemokratisk statsmann på en scene i et kulturhus på Kråkerøy. Her holdt Einar Gerhardsen talen som skulle bli stående som den viktigste talen i hans lange politikerkarriere.

Uforsonlig slo han fast at de norske kommunistene «i sine hjerter» var «tilhengere av terror og diktatur», og at de utgjorde den største trusselen mot «det norske folks frihet og demokrati». Det var sterke ord fra en tidligere brennende kommunist. Einar Gerhardsens tale denne dagen var en krigserklæring mot Norges Kommunistiske Parti (NKP), og markerer den kalde krigens gjennombrudd i Norge.

Under lå også et oppgjør med så vel Arbeiderpartiets som hans eget dypt festede solidaritetsbånd med det sosialistiske «fremtidslandet» i øst, som hadde vekket drømmer og håp. Tiden som hadde gått mellom den reisen til Petrograd i 1920 og talen på Kråkerøy i 1948 hadde vært preget av knuste drømmer og tapte illusjoner. Det hadde blitt stadig vanskeligere å forsvare det sovjetiske regimet – særlig ettersom terroren under Stalin blottla regimets skyggesider stadig tydeligere. Dramatiske omstendigheter fremtvang et brudd. Partiets avskjed med Sovjetunionen ble likevel svært lang. Historien om Arbeiderpartiets forhold til «arbeiderstaten» var en ulykkelig politisk kjærlighetshistorie.