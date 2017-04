Den oppblåste K-en

Debatt Symboldiskusjonen om K-en i skolens religionsfag forandrer ikke på det faktum at Aps landsmøte orienterer partiet nærmere sentrum av norsk politikk enn noen gang.

MARTE GERHARDSEN

Det kunne nesten virke som om Aps landsmøte ikke hadde diskutert noe annet enn om hvorvidt navnet på faget for religion, livssyn og etikk skulle inneholde en K. Overskriftene i mange av kommentarene etterpå har kretset rundt dette, og mange ser ut til å konkludere med at Ap nå økte avstanden til KrF. Fra mitt perspektiv er det i beste fall en altfor lettvint analyse.

La meg presentere tre perspektiver på debatten om K-en på Aps landsmøte.

For det første har ikke Arbeiderpartiet vært nærmere KrF i forståelsen av hva skolens religionsfag skal hete eller inneholde, enn partiet er nå. Det var den Ap-ledede rødgrønne regjeringen som endret navnet på faget fra KRLE til RLE. At 140 av partiets 300 delegater (inkludert hele ledelsen) på årets landsmøte stemte for at faget skal fortsette å hete KRLE, er et signal om at partiet er mer åpent for å komme KrF i møte enn tidligere.

For det andre er det påfallende å se hvor fullstendig overbevist Høyres statsråder plutselig har blitt om at K-en bør beholdes og fremholder at Aps vedtak nå visstnok vil umuliggjøre sentrum-venstre-samarbeid etter valget. Så sent som for fire år siden uttalte Høyres daværende utdanningspolitiske talsperson at å endre navn på RLE-faget til KRLE «var litt sånn symbolpolitikk». Høyre stemte mot å endre navn på faget og at andelen kristendom skulle utgjøre 55 prosent. Høyre-statsrådene som nå kritiserer Ap, var altså enige med landsmøtets knappe flertall i 2013. Det hindret ikke at KrF og Høyre inngikk samarbeid etter valget mindre enn tre måneder senere. Det er ingen grunn til at det samme ikke kan skje med Ap: Rett etter Ap-landsmøtet åpnet flere av de som stemte for å fjerne K-en at standpunktet kan ofres i forhandlinger med KrF.

For det tredje er saken om K-en i religionsfaget et godt eksempel på en politisk sak som ikke nødvendigvis inneholder så mye politikk. Etter hva jeg har forstått har heller aldri KRLE-navnet vært KrFs prioriterte sak i debatten om kristendom og religioners plass i skolen. Tvert imot har KrF vært opptatt av kvaliteten på undervisningen, med andel kristendom sammenliknet med andre religioner, og at RLE blir en obligatorisk del av lærerutdanningen. At uenigheten dreier seg om fagnavnet gjør at de andre og viktige diskusjonene havner i skyggen.

Diskusjonen om K-en ble blåst opp slik at resten av Aps mest sentrumsvennlige landsmøte på mange år, havnet i skyggen. For aldri før har Aps landsmøte vært mer distriktsvennlig enn årets.

Det har ikke primært handlet om å tekkes de distriktsorienterte sentrumspartiene KrF og Senterpartiet, men om en reell distriktsorientering også hos Arbeiderpartiets landsmøtedelegater. Tydelige signal på dette er det elleve siders lange distriktsmanifestet By og land – hand i hand, eller vedtaket om å utrede billigere drivstoff i distriktene, det siste til protester fra partiets egne oslopolitikere.

Arbeiderpartiet vedtok også å myke opp praksis i behandlingen av enslige, mindreårige asylbarn, en praksis som sentrumspartiene Venstre og KrF har kritisert ved flere anledninger. Med dagens trusselbilde og innvandringsdebatt kunne man sett for seg at landsmøtet dreide mot en strengere innvandringspolitikk og en tøffere linje. Begge deler finner vi i andre sosialdemokratiske partier. Men der mange tradisjonelt har sett på Arbeiderpartiet, Frp og Høyre som enige om en restriktiv asylpolitikk, er dette et signal om at Arbeiderpartiet nå åpner for en noe mer human praksis i asyl- og innvandringspolitikken enn de blå partiene.

KrFs tilhengere av høyere lærertetthet i skolen bør også juble etter helgens Ap-landsmøte, der landsmøtet gikk mye lengre enn det som på forhånd var foreslått fra redaksjonskomiteen. Det har de siste årene vært blant sentrumspartiets viktigste prioriteringer i forhandlingene om statsbudsjettet.

Det tydeligste signalet på Aps tydeligere sentrumslinje er nok likevel det uttalte ønsket om et utstrakt samarbeid mellom Ap og sentrumspartiene. I talen sin sa Jonas Gahr Støre at det handler om hva slags Norge vi vil ha: Et Norge der høyrepartiene styrer i fire nye år, eller et Norge der Arbeiderpartiet og sentrum tar ansvar sammen for å redusere forskjeller.

For velgerne vil neppe en symboldiskusjon om en K være avgjørende.