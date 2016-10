Dansen rundt Hareide

Kommentar Du leste det her først: Knut Arild Hareide kommer ikke til å gjøre Jonas Gahr Støre til statsminister.

KOMMENTAR: ERLEND SKEVIK

Det er farlig å være bombastisk når man har med politikere å gjøre. Jens Stoltenbergs

avsløring av hvordan han og daværende Høyre-leder Jan Petersen, med høyst ulike motiver, gikk sammen om å felle Sentrumsregjeringen for 16 år siden, viser hvor lett politisk logikk kan settes ut av spill i jakten på makt.

BAKGRUNN: KrFs fylkesledere vil ha Erna som statsminister

Likevel er det liten grunn til å tro på dem som nå fremstiller det som om det er et helt åpent spørsmål om KrF vil gå til høyre eller venstre etter stortingsvalget neste år.

Det er lett å la seg blende av den tilsynelatende gode personkjemien mellom KrF-leder Knut Arild Hareide og Ap-leder Jonas Gahr Støre. Det er heller ikke vanskelig å peke på en rekke saker der Arbeiderpartiet og KrF kan finne sammen i det daglige arbeidet i Stortinget.

Ideologisk og verdimessig er det likevel fortsatt en avgrunn mellom KrF og venstresiden. I spørsmål om kjønnsnøytral ekteskapslov, reservasjonsrett for fastleger og kristendommens plass i skolen, fremstår Ap fortsatt som KrFs ideologiske motpol.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Det kan kanskje virke smått satt opp mot sakene som binder de to partiene sammen, men slik oppfattes det ikke i store deler av KrFs sersjantkorps, og langt mindre blant partiets kjernevelgere på Sørlandet og Vestlandet. Partiets gruppeleder i Møre og Romsdal, Steinar Reiten, sier det slik i et innlegg i avisen Dagen:

«Å sitte i samme regjering som Arbeiderpartiet er å overlate roret til KrFs ideologiske hovedmotstander gjennom flere tiår».

Det er partiets landsmøte til våren som skal peke ut kursen for neste periode, men Hareide har varslet at han vil «antyde» hva han mener om samarbeidsspørsmålet når partiets landsstyret møtes om to uker. Hvor langt KrF-lederen vil gå i sine avklaringer er fortsatt åpent, men det er grunn til å tro at han vil formulere seg på en måte som fortsatt gir han og partiet manøvreringsrom.

Hareide har åpenbart en drøm om å gjenreise sentrum som politisk kraft. Det er ikke vanskelig å skjønne de KrFerne som drømmer seg tilbake til Sentrumsregjeringens glansdager, men det politiske landskapet har endret seg dramatisk siden Bondevik kunne fyre opp sigaren på partiets valgvake i 1997.

VG-LEDER: KrFs kontantstøtteforslag er økonomisk uansvarlig og smaker av politisk utpressing.

Venstre-leder Trine Skei Grande har da også langt på vei skutt ned drømmen om en ny sentrumsregjering ved å slå fast at Hareide neppe kan telle.

KrF har neppe noe imot at samarbeidsspørsmålet holdes varmt. Så lenge man kan opprettholde et inntrykk av at KrFs politiske støtte er i spill, fortsetter dansen rundt Hareide, og KrF beholder en oppmerksomhet fra både medier og politiske konkurrenter som langt overstiger partiets beskjedne oppslutning. Derfor har KrF tilsynelatende alt å vinne på å la samarbeidsspørsmålet henge i luften.

Det gjenstår likevel å se om denne strategien lykkes. KrF sliter allerede tung på målingene, og mye tyder på at velgerne foretrekker tydelige og avklarte regjeringsalternativer, fremfor vingling og forsøk på å ri to hester samtidig.