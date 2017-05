Byggmester Størnes

Kommentar Ap-lederen måtte trekke familiearven ut av omstridt byggeprosjekt. Men det blir neppe det som eventuelt koster ham valgseieren.

Jada. Jonas Gahr Støre er rik. Vi vet det. Og som andre rike mennesker har han sitt å stri med, for eksempel hvor han skal gjøre av pengene sine.

Skal han sette dem i banken, eller skal han investere dem i noe annet? Avveininger som de fleste av oss slipper. Vi lurer mest på hvor fort vi kan betale ned gjelden på huset vi bor i. Det hender vel at vi skulle ønske at vi hadde Støres økonomiske problemer. For alt jeg vet kan det vel hende at han skulle ønske at han hadde våre også.

I hvert fall nå. For Dagbladet har avslørt at Støre, gjennom familiens investeringsselskaper, er involvert i et byggeprosjekt som har brukt arbeidere fra bemanningsbyråer og uten tariffavtale. Du vet, akkurat sånt som Arbeiderpartiet er veldig mot.

Nok en runde med liv og lære for Støre. Eller skal man si liv og ære.

Og nok en påminnelse om at Støre er en Ap-leder med en bakgrunn som ikke er vanlig i arbeiderbevegelsen. Han har stor formue, han kommer fra Oslos ypperste vestkant, han kan fransk og så videre og så videre. Jada, vi vet det. Alle vet det. Arbeiderpartiet vet det også. Støre er rikingen som ble partileder. Til stor applaus. Sist gang familieselskapene var i pressen avslørte VG at han også var skipsreder gjennom noen eierandeler i båter som fraktet gass. Det hindret ikke at han ble leder i Ap.

Jeg tror ikke forholdene på byggeplassen som Støre er involvert i, gjennom noen små eierandeler et stykke bak i næringskjeden, forandrer på det. De som øser seg mest opp over dette ser ut til å være folk som ikke stemmer på ham uansett. Eller den noe fraløpte generasjonen i Ap som aldri helt har stolt på Støre, fordi han ikke kan skilte med a-endelser eller riktig postnummer. Den gjengen er det ikke mye saft i for tiden.

Nå har Støre dessuten solgt seg ut av byggeprosjektene, så det er ikke mye igjen å ta tak i. I denne omgang.

Men det er klart, hvis han ikke klarer å vinne valget til høsten og bli statsminister, da vil hans klassebakgrunn trekkes frem med stor tyngde. Nå har ikke Ap akkurat noen overflod av trælete arbeidernever som de kan sette ved roret dersom Støre går av. Det nærmeste er vel mobiltastaturrevmatismen i Trond Giskes fingertupper.

Men, debatten kan komme. Slik den gjorde i Storbritannia, som endte med Jeremy Corbyn som leder for Labour. Han har garantert ingen familieinvesteringsselskaper. Han vinner heller ingen valg.