Ble det et kaldt samfunn?

Debatt Tror virkelig folk i Ap at halve befolkningen i Norge ønsker seg et kaldere og et mer uanstendig samfunn der forskjellene øker?

KRISTIAN TONNING RIISE, leder i Unge Høyre og påtroppende stortingsrepresentant

Vi er heldige vi som bor i Norge. Vi bor i et av verdens rikeste, mest lykkelige, mest likestilte land, i det fredeligste hjørnet av verden og i et samfunn der forskjellene er mindre enn nesten noe annet sted på kloden.

Noe av det skyldes flaks. Vi har blitt tildelt gode kort på hånden, med et land rikt på naturressurser og med forholdsvis fredelige naboer. Det er imidlertid ikke den viktigste årsaken til at vi har det så bra. Også gode kort må spilles riktig.

Først og fremst skyldes vår velstand og samfunnsinnretning kloke politiske avgjørelser gjennom mange generasjoner, og at vi på tvers av politiske fargetoner har vært enige om mange av de store politiske linjene og klart å bygge videre på hverandres suksesser på tvers av skiftende regjeringer.

Det hadde kledd venstresiden å anerkjenne dette, også i år der det er valg. Selvfølgelig skal en valgkamp handle om politiske forskjeller, og det er en del av spillet å gjøre disse hakket mer tydelig enn det kanskje egentlig er grunnlag for. Likevel er det en vesensforskjell på de forskjellene høyresiden snakket om i valgkampen i år og de forskjellene venstresiden snakket om.

Jeg tror en ny Ap-ledet regjering ville ha tatt landet i gal retning på en rekke områder. Ja, det ville vel strengt talt vært nyhetsverdig om jeg gjorde noe annet som stortingskandidat for Høyre.

Jeg tror mange bedrifter som har fått hodet over vannet og begynt å ansette flere, i stedet måtte forberedt seg på en høyere skatteregning. Folk som trenger behandling for eksempelvis rusavhengighet eller psykiske helseplager ville fått mindre mulighet til å velge behandlingstilbud selv.

Mange større veiprosjekter i porteføljen til selskapet Nye Veier ville stått i fare. Gründere innen omsorgssektoren ville fått en tøffere tid og entreprenørbedrifter som sitter på planer om å starte opp nye yrkesfaglige friskoler ville antakelig måttet legge dem i skuffen.

Dette er et knippe eksempler på hvorfor jeg stilte til valg for Høyre i år og jobbet hardt for en fortsatt borgerlig regjering. Fordi jeg mener det er det beste for Norge. Jeg mener derimot ikke at Norge ville blitt et helt annet samfunn om Jonas Gahr Støre hadde blitt statsminister. Det Norge vi kjenner hadde ikke blitt helt annerledes.

Jeg liker Ernas jordnære, rause og lite selvhøytidelige form bedre enn Jonas sin, men jeg tror Jonas kunne en blitt en ganske god statsminister. Jeg ville vært uenig med mye av politikken, men Norge ville fortsatt vært et av de beste, rikeste og mest likestilte landene i verden med et av verdens mest lykkelige befolkninger.

Jeg tror også at bortimot alle i Høyre vil være enige med meg i dette, og jeg tror det er noe av grunnen til vi har unngått den selvrettferdige moralske panikken som dessverre preget Ap i denne valgkampen.

Vi snakket mest om våre politiske løsninger, fordi vi faktisk mener at dette er den viktigste forskjellen på oss og Ap, ikke at vi ønsker to helt forskjellige versjoner av Norge. Når Støre i stedet brukte sin valgkampinnspurt på å fortelle at Erna har gjort Norge til et kaldere samfunn så kjenner folk seg rett og slett ikke igjen idet.

Etter valgresultatet ble klart har jeg gått tilbake og sett litt på debattene fra 2013 om igjen. Det var interessant, og det mest påfallende med de debattene er at de for det meste handlet om Høyres alternative løsninger på en rekke samfunnsområder.

De handlet om hvorvidt etter- og videreutdanning av lærere var den viktigste skole-prioriteringen, om argumenter for og mot fritt behandlingsvalg, om hvorvidt det gikk an å få mer ut av hver krone innen samferdsel med Offentlig-privat samarbeid (OPS) og om Høyres modell for å senke skattene.

Vi brukte tiden vår i opposisjon på å jobbe frem konkrete alternativer, og nå ser vi at de fungerer godt. Det nærmeste vi kom noe konkret fra Ap i denne valgkampen var at de skulle kreve inn 15 milliarder mer i skatt og bruke dem på et eller annet innenfor velferd som ingen helt vet hva er og at Støre skulle bruke litt andre ord enn Sylvi Listhaug. Ellers var det stort sett karakteristikker.

Jeg lever fint med at Ap driver valgkamp på denne måten. Det er tross alt en gavepakke når din politiske hovedmotstander går til valg på en virkelighetsbeskrivelse som folk ikke kjenner seg igjen i. Og det har i grunn vært ganske gøy å skille seg ut i debattene ved å si noe så innlysende som at veldig mye går bra i Norge.

Det hadde imidlertid vært spennende å oppleve en valgkamp der venstresidens utgangspunkt var noe annet enn å tegne et bilde av en høyreside som står opp om morgenen hver dag for å gjøre noe slemt for Norge.

For eksempel kunne de i stedet fortalt oss hva de selv står opp om morgenen for å gjøre.