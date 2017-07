Avklaring fra Støre

Leder Hvis Arbeiderpartiet tar over regjeringsmakten til høsten, skjer det uten at MDG eller Rødt inngår i et mulig regjeringssamarbeid. Det er nå klart etter Ap-leder Jonas Gahr Støres uttalelser til VG.

Avskjæringen av MDG og Rødt fra mulige regjeringsalternativer er en nyttig avklaring fra Støres side. Den rydder opp i et viktig spørsmål for mange velgere, nemlig hva slags regjering man kan få ved å stemme på de ulike partiene.

Støres avklaring klargjør også noen grunnleggende politiske linjer i dagens Arbeiderparti. MDGs ultimatum om full stans i oljeleting er ikke akseptabelt for Ap. Det er betryggende for alle oss som er opptatt av Norges økonomiske bærekraft og velferd for kommende generasjoner. Støres nei til MDG viser også at det finnes noen grenser for hva små partier kan påtvinge flertallet i spillet om politisk makt.

LES OGSÅ: Ap-Jonas: Slik kan min regjering bli

At Ap samtidig sier nei til samarbeid med Rødt er mindre oppsiktsvekkende. Rødt er et parti langt ut på venstresiden, med lav oppslutning, og bør ikke få komme i en posisjon der man kan tvinge gjennom sine standpunkter for eksempel om hvem som skal ha lov til å drive barnehager. Også i forsvars- og sikkerhetspolitikken, som kommer til å bli viktig i neste stortingsperiode, er det en avgrunn mellom Aps solide prinsipper og Rødts perifere drømmerier.

LES OGSÅ: Rødt hardt ut mot Støres samarbeidsnekt

Arbeiderpartiets innsnevring av mulige regjeringssamarbeid viser at partiet ønsker å gå inn mot sentrum når en eventuell ny regjering skal dannes, hvis valgresultatet gjør at det borgerlige flertallet ryker. Støres drømmeregjering er en flertallsregjering med Ap, Senterpartiet og KrF. Men, han holder døren åpen for SV, dersom KrF ikke blir med. En regjering med SV er fullt mulig, et slikt samarbeid er nok også mer enn spiselig for mange i hans eget parti og i fagbevegelsen.

I et flerpartisystem som det norske er det mange veier til makten. Det kan være fristende å holde flest mulig dører åpne for en partileder som ønsker å bli statsminister. Men gjør man det risikerer man samtidig å vanne ut politikken. Velgerne fortjener klarest mulige regjeringsalternativer når de skal stemme. Støre har nå bidratt til å gjøre valget 11. september mer oversiktlig enn det var. Det er bra.