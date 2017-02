Ap jakter de unge

Kommentar YOUNGSTORGET (VG) Alder blir snart den viktigste skillelinjen i norsk politikk. Jonas Gahr Støre vil leske seg ved ungdomskilden.

Om tredve år vil dommen over dagens politikere i femtiårene være knallhard. Forhåpentligvis. De neste generasjonene, de som i dag flyr rundt med bare ankler i minusgrader, de ligger nå an til å arve et Norge som minner om et utkjørt høyfjellshotell. Et sted som en gang var myk luksus med skiferheller, skinnfeller og store koldtbord. Steder som nå bare er tomme, røyk- og ølrapduftende minne om syttitallsfesting med Dizzie Tunes i påskesol.

Har man gått rundt i et sånt fallert hotell, så glemmer man det ikke. Det er trist. Det hjelper ikke å tenke på at folk en gang hadde det gøy der.

Det begynner å demre for Norge at vår lange påskeferie snart er over. At oljekildene, som har gjort nordmenn så rike at historiske overklassegoder som skjønnhetskirurgi og vinkjeller nå er oppnåelig langt ned i middelklassen. Den tiden skal ikke lenger komme, den skal henrulle, som det heter i sangen.

Om noen tiår er det slutt. De kommende generasjonene får dårligere råd. De får også mer å stri med. Det norske oljefondet skal ta unna det verste ved å betale de enorme pensjonsutgiftene som kommer. Men, dagens velferdsstat med rause økonomiske ordninger til mange som har grei økonomi, den blir det vanskelig å få råd til.

Norge må om noen tiår gjennom det andre velferdsstater som Tyskland, Sverige og Danmark har gjort. Ordninger må kuttes, penger må spares, og mer penger må inn i systemet for å finansiere forpliktelsene som ligger der.

De neste generasjonene må sannsynligvis betale mer inn, og få mindre ut. Og de kommer til å måtte håndtere ekstreme politiske utfordringer. Kutt i velferdsstaten og strammere økonomisk politikk vil ramme mange, og det vil garantert gi grobunn for store populistiske bevegelser som er langt mer potente enn et par kranglevorne Frp-statsråder på Facebook.

For hvert eneste smertefulle problem de kommende generasjonene slipper, kan de være takknemlige. Og litt overrasket. For norske politikere i dag tenker stort sett bare på seg selv og sine egne.

Fremtiden er stort sett bare ord, mens de politiske beslutningene og debattene i stor grad handler om hvordan man skal fordele den enorme rikdommen mellom grupper i dagens Norge.

Ingen forventer at politikere skal føle det som sin fremste oppgave å fatte beslutninger som er gode for folk som knapt er født. Å drive politikk for fremtiden til dagens unge er også utakknemlig. De finner jo fort på å stemme MDG eller falle for kjevepartiet og venstrepopulismen til Rødts Bjørnar Moxnes.

Men, det er i ferd med å bygge seg opp et sett sammenfallende motsetninger mellom dagens yngre generasjoner i arbeidslivet og resten. Skillet går kanskje et sted noe under førti år. Vi så det tydelig i folkeavstemningen om Brexit, der Storbritannias eldste halvpart stemte mot den fremtiden den andre ville ha.

I USA viste en omfattende valgdagsmåling i USA Today at Trump hadde flertall hos de over 44 år, mens Clinton hadde et solid flertall under. Jeg spår at vi vil se dette aldersskillet i flere europeiske valg i år.

Arbeiderpartiet under Jonas Gahr Støre er på vei i en yngre retning enn det var under Stoltenberg mot slutten. Det ble tydelig da han og Hadia Tajik la frem forslaget til nytt partiprogram i går.

Åpningen for å frede deler av Lofoten, for å tillate og støtte nye kjønn og familieformer, for å skattlegge de eldste og best lønnede delene av arbeidstagerne noe høyere, alt dette er ting som oppleves nærmest som revolusjonerende for folk i den høyere mellomlederalder, men som ganske selvfølgelig for unge mennesker. Fremtiden som de også kalles.

Det er i denne gruppen Ap kan hente en mulig valgseier, og ikke minst et solid politisk mandat. Bakgrunnstallene fra siste VG meningsmåling viser at Ap og Høyre er jevnstore hos folk over 65 år, mens Arbeiderpartiet er godt over dobbelt så stort som Høyre hos de under 30. Slik var det ikke for fire år siden.

Om Ap klarer å levere en politikk som setter noe makt og initiativ bak alle ordene om hvor viktig fremtiden er for fremtiden gjenstår allikevel å se.

Programforslaget som ble lagt frem i går er såpass vagt i prioriteringene at dagens pressgrupper nok øyner store muligheter for å forsyne seg fra det digre koldtbordet med Støre som statsminister også. Å tenke riktig om fremtiden er lettere enn å gjøre rett i nåtid.

Bare spør Erna Solberg som har snakket spaltemeter opp og ned om behovet for omstilling og nye løsninger, mens hun i praksis etterlater seg et Norge der pensjonistene har fått bedre råd, og unge folk har fått et boligmarked helt ute av funksjon, og et arbeidsmarked som er usikkert.