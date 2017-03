«140.000 barnehageplasser kan gå tapt på grunn av venstresidens ideologiske skylapper»

Debatt Venstresiden setter 140 000 barnehageplasser i spill. Arbeiderpartiet prioriterer ideologi foran god omsorg.

MATHILDE TYBRING-GJEDDE, stortingskandidat og bystyrerepresentant (H)

Norge har over 3200 private barnehager. Mange barnehager har dyktige ansatte og god kvalitet. De gir foreldrene den tryggheten de trenger for å si farvel til barna ved barnehageporten.

På grunn av venstresidens ideologiske skylapper, risikerer man at disse barnehagene stenges etter valget.

På sitt landsmøte vedtok SV at forbud mot profitt i velferden er ett av deres fem ultimatum for å støtte en rødgrønn regjering. Samtidig viser en uformell NRK-undersøkelse at ni av 17 fylkesledere i Arbeiderpartiet ønsker å forby utbytte fra barnehagene. Kun to fylkesledere er negative.

Kutter i private tilbud



At Arbeiderpartiet er skeptisk til at private bidrar i velferden er egentlig ingen overraskelse. Det er bare å se på byene Arbeiderpartiet styrer.

Foreningen Sjøtun Sanitetsforening i Tromsø ville sette i gang et prosjekt for å hjelpe dødende kreftpasienter. De ville sikre at kreftpasientene kunne tilbringe sine siste dager hjemme hos familien. Det røde byrådet i Tromsø kuttet støtten fordi det var et privat tilbud.

Byrådet i Oslo skal rekommunalisere fire privatdrevne sykehjem. Selv om beboerne er fornøyd, selv om sykefraværet hos de ansatte er lavt og selv om det vil koste kommunen 40 millioner kroner mer.

Den private aktøren Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) i Oslo har god språkopplæring for innvandrerkvinner - samtidig som de tilbyr barnehage til barna og arbeidspraksisplasser for kvinnene. Det er god integrering i praksis. Byrådet i Oslo vil kutte støtten.

Byrådet i Bergen tok over ansvaret for hjemmesykepleien. Avtalen med den private aktøren Orange Helse ble avsluttet. Dette gjorde de selv om ektemannen John Einarsen skrev i Bergensavisen: «Min kone er syk på fjerde året med en rekke plager som Alzheimer og angst (...) Vi vil beholde disse trygge og fine menneskene som vi er blitt så glad i hos Orange hjemmesykepleie.» Og selv om rullestolbruker Anna Mellesdal sa: «Jeg vil så gjerne beholde dem som hjelper meg nå, for de er så presise.»

System foran pasienten



Et mer åpenbart eksempel på politikk som setter systemet før pasienten er det vanskelig å finne.

Når Arbeiderpartiet bruker tid på å reversere kontrakter, og hindre at private og ideelle aktører bidrar, viser de et snevert syn på hva velferdssamfunnet er.

Velferdssamfunnet er nemlig ikke bare stat og kommune. Velferdssamfunnet består av mange fellesskap, enten det er familien, fotballaget, vennegjengen eller kollegaer på arbeidsplassen. Et godt samfunn og gode løsninger skapes i og av alle disse fellesskapene - ikke bare i kommunen.

I nesten alle sektorer av samfunnet ser man verdien av å ta alle gode krefter i bruk. Private aktører lager mat til sykehjemmene, bygger veier, renholder bygg og bygger skoler.

Det er vanskelig å forstå hvorfor det er greit at anleggsarbeidere kan arbeide for private aktører, mens dyktige sykepleiere og barnehagepedagoger ikke kan det.

Det viktigste for meg er at tilbudet har god kvalitet, og at man hele tiden strever etter å tilby bedre tjenester for oss brukere. Og jeg tror det er positivt å ha et mangfold av aktører. Ulike aktører vektlegger ulike ting og kommer opp med nye ideer.

Brukerne trives



Jeg synes det er flott når dedikerte ledere og ansatte ved Manglerud sykehjem i Oslo skaper gode meningsfulle hverdager for eldre med demens. De har hentet inspirasjon fra demenslandsbyen de Hogewejk i Nederland, og utviklet tjenestene. Dette sykehjemmet skal nå miste sin avtale med kommunen.

Jeg synes det er bra at det Norlandia-drevet Oppsalhjemmet anses som en foregangsinstitusjonen internasjonalt innen eldreomsorg, fordi de blant annet har tatt i bruk pasientsikkerhetstavler.

Ulike aktører strekker seg og finner nye løsninger når det gjelder sikkerhet, kulturtilbud, pedagogisk innhold og helsefaglig oppfølging. Og brukerundersøkelser fra private sykehjem og private barnehager viser at brukerne trives.

Og det må vel, tross alt, være det viktigste?

Tydeligvis ikke.

For det er noen tydelige forskjeller mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiets ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, synliggjorde disse forskjellene da hun kritiserte private sykehjem for noen år siden. Hun sa. «Det er fint at de eldre har det bra, men det er ikke poenget...»

Jo, for oss i Høyre er det faktisk det som er poenget. Både i kommunene. Og i Norge.