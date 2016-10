Slik får du fasiten på det «alle» krangler om

Kommentar Jeg har i alle fall ikke noe problem med å innrømme at det mer enn én gang har gått en kule varmt hjemme hos oss når vi har diskutert mobilbruk.

Heldigvis viser forskning at vi ikke er alene. «Mobilen kan ødelegge romantiske forhold» slår den amerikanske studien Baylor Study fast. Og norske fagfolk er stort sett enige: Krangling om mobilbruk er slettes ikke uvanlig. Vi er uenige om hvor mye vi bruker mobilen, og hvem som bruker den mest.

Det har selvsagt noen sett verdien i, og skapt appen «Moment»: Den første appen som viser hvor mye tid du bruker på mobilen, og som skremmende nok kan vise hva du bruker den på i tillegg. Den registrerer også såkalte «pick ups», altså hver gang du bare tar opp mobilen og trykker på den, for å forsikre deg om at ingenting har skjedd. «Sjekke hva klokken er», som de fleste kaller det.

Selv er jeg ikke spesielt flink til å legge fra meg mobilen. At jeg har jeg glemt den igjen i kjøleskapet ved siden av Pepsi Max-boksene sier vel sitt om hvor ofte den er med i hånden min.

Komisk ja, men også alvorlig. Det er nemlig ikke bare parforholdet som kan ta skade av ekstrem mobilbruk. Jordmødre har flere ganger de siste par årene advart om at nyfødte må konkurrere med mobiltelefonen om foreldrenes oppmerksomhet. De eldre barna har selv begynt å uroe seg for foreldrenes mobilbruk, kommer fram i rapporten «Barn og medier 2016» fra Medietilsynet. Andelen barn som synes foreldrene bruker for mye tid på blant annet sosiale medier, nett og mobil, er økende. Det er selvsagt ikke bra.

Derfor har nok de fleste av oss godt av å sjekke hvor mye vi bruker mobilen.

For å se litt humoristisk på det igjen, så gir i alle fall denne appen «hvem av oss er verst?»-diskusjonen i hjemmet en brå slutt – for på slutten av dagen sitter dere der med fasiten i hånden. Ingen vei utenom. Er du skråsikker på at du kommer best ut av det hele, er det selvsagt bare å få lastet ned appen hos både deg og partneren så fort som mulig.

Så neste gang mannen din tror han sjekker Premier League-resultatene i skjul på mobilen under søndagsmiddagen med familien (kjempestereotypisk, jeg vet), trenger du ikke heve så mye som et øyebryn for å vise at «det der så jeg faktisk». Appen har svaret, og den sjekker du selvsagt når middagen er over.

Nailet. Den. Blomsterbuketten.