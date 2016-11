Å stille krav er å bry seg

Debatt Fra 1. januar må unge sosialhjelpsmottakere jobbe for pengene. Vi gjør de unge en bjørnetjeneste hvis vi syr puter under armene på dem. Hvorfor er Ap og SV mot å stille krav?

ANNIKEN HAUGLIE, arbeids- og sosialminister (H)

Tidligere i år besøkte jeg NAV Drammen. Der møtte jeg mange flotte ungdommer, deriblant Sara Angelica. Den energiske jenta er en av dem som har vært en del av NAV Drammens program med aktivitetsplikt i kommunen.

Det betyr at Sara Angelica, og mange andre unge i tilsvarende situasjon, har måttet jobbe for å få sosialhjelp. Da jeg besøkte henne hadde hun fått jobb via XXL. Hun stortrivdes. NAV Drammen er drivende dyktig på å snu ungdommen i døra og gi dem tilbud om aktivitet eller arbeid. Det var flott å se. Ungdommen, nasjonens gull, skal ikke passiviseres.

Ikke krav til vilkår

I dag er det slik at NAV kan stille vilkår ved tildeling av sosialhjelp, men det er ikke et krav. Det er stor variasjon i forhold til om kommunene stiller klare vilkår eller ikke. Når regjeringen fra 1. januar innfører aktivitetsplikt er det fordi vi vet at det virker. For noen dager siden publiserte Hamar Arbeiderblad en artikkel med tittelen «Ni av ti trenger ikke lenger trygden». Etter at Ringsaker kommune tok grep og innførte aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere i desember i fjor, er altså nesten samtlige ute av sosialhjelpsbudsjettet. De fleste er over i arbeid.

Det er bare å ta av seg hatten. Tidlig innsats er avgjørende for å hindre at ungdommen blir del av et varig trygdeløp, som igjen ofte leder til et liv i fattigdom. Den beste måten å bekjempe forskjeller på, er ved å få folk i jobb. En hyggelig bi-effekt er at aktivitetsplikt sparer kommunene for betydelige summer.

En fersk studie gjengitt i magasinet Arbeid og Velferd dokumenterer at aktivitetsplikten gir nye muligheter til mennesker som i utgangspunktet er blant dem som sliter mest. I studien trekkes Fredrikstad og Drammen frem som gode eksempler på kommuner som har lykkes med å stille krav til de unge. Begge kommunene har hatt om lag 30 prosent nedgang i antall sosialhjelpsmottakere. Fredrikstad og Drammen krever fulltids oppmøte hver ukedag, der ungdommen får praktiske arbeidsoppgaver. De har også strengere sanksjonering ved ugyldig fravær. Disse to kommunene har i tillegg erfart at dette bidrar til å hindre uberettigede søknader om sosialhjelp og trygdemisbruk.

Jeg mener det må være opp til kommunene selv å velge hvordan de vil organisere og praktisere aktivitetsplikten, men det er verdt å merke seg suksessoppskriften fra de nevnte kommunene. Erfaringen derfra kan tyde på at strenge og konsekvente krav er det som på sikt gir best uttelling. Den som ikke møter opp på aktiviteten, må risikere noe. Det må ligge et ris bak speilet. Hvis ikke har det liten hensikt å stille krav. I klartekst betyr det at unge som ikke møter opp, kan få kutt i trygden.

Hva vil Ap og SV?

En slik konsekvent praksis mener noen er hjerterått. For meg er det uforståelig at for eksempel SV kan mene at det er feil å stille krav til de unge. Ser ikke SV at det ligger masse god omsorg i å ha forventninger til folk? For ungdommen handler dette om at de har noe å stå opp til, og at de blir sett. Det å stille krav er faktisk å bry seg og ta ungdom på alvor.

Arbeiderpartiet, på sin side, later som om de støtter bruken av krav, men sannheten er at partiet har vært fornøyd med dagens kan-bestemmelse i lovverket. Hvorfor vil ikke Ap at alle landets ungdommer skal få tilbud om arbeid og aktivitet, og dermed slippe å være prisgitt kommunen de bor i?

I sommer reiste jeg rundt og besøkte en rekke ungdommer, ungdommer som tidligere har slitt, men som nå har lykkes med å realisere drømmen om å komme i jobb. Jeg møtte for eksempel Tobias i Tromsø, som var arbeidsledig og spilte dataspill 10-12 timer om dagen. Nå er han nestleder på et lekeland.

I Bodø traff jeg René og Marita. Begge har hver på sin måte slitt i livet, men har nå kommet seg i jobb. Marita var 16 år da hun møtte veggen og droppet ut av skolen. Med hjelp fra NAV og egen stå-på-vilje fikk hun en jobb hun trives med. René slet med angst og depresjoner, og var arbeidsledig i flere perioder. I dag er han fast ansatt.

Liker forventninger

Historiene jeg fikk høre varierte, men de hadde én klar fellesnevner: Alle fortalte meg at tydelige krav og forventninger var en del av hjelpen på veien mot et bedre liv. De likte at noen regnet med dem, og de trivdes med å få ansvar.

Jeg tror prinsippet er universelt. Når jeg stiller krav til mine egne barn, for eksempel om huslige plikter, kommer det kanskje noen oppgitte stønn. Men de liker at jeg og faren har forventninger til dem.

I bunn og grunn tror jeg de liker å føle seg nyttig og som del av et arbeidsfellesskap i heimen. Og de har så godt av det! Lommepengene føles mer kjærkommen når de har jobbet for dem.

Når aktivitetsplikten rulles ut over nyttår er det viktig at kommunene tilbyr aktivitet som er relevant for den enkelte stønadsmottakeren. Målet må være å gi oppfølging og hjelp skreddersydd for hver og en, slik at han eller hun kan komme seg bort fra et liv på trygd og over i ordinært arbeidsliv eller utdanning. Jeg har full tiltro til at landets kommuner er klar for oppgaven som venter dem.