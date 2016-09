Kommentar: Angelina på krigsstien

Kommentar Brangelina sluttet som det startet: Mørkt og dirty.

For da Angelina Jolie ble sammen med Brad Pitt for snart 13 år siden etter innspillingen av «Mr. og Mrs. Smith», var det en tabloid godtepose nesten for god til å være sann: Hun, Hollywoods ubestridte femme fatale og selve personifiseringen av en sexy fristerinne, ble sammen med datidens deiligste mann, som i tillegg var gift med hele Hollywoods «girl next door», Jennifer Aniston.

Og hvis du nå rister på hodet og tenker «typisk VG å lage skandale av ingenting», la meg korrigere deg: Dette er en uvanlig skitten skilsmisse, selv for Hollywood-stjerner som vanligvis snakker i adjektiver og hypersensitive A-kjendisnerver.

Bruddet kom som en «Hæ, skal de skilles»-nyhet for oss, men alt tyder på at dette var en nøye planlagt mediekampanje. Det vil si, fra Angelina og hennes PR-leir. For Angelina Jolie har nå leid inn Hollywoods panseradvokat, Laura Wasser, for å få det som hun vil: Eneomsorg for parets seks (!) barn, hvor Brad Pitt kun får besøksrett.

KOMMENTERER: VGs Morten Hegseth, programleder i VGTV Rampelys. Foto: PRIVAT

Wasser, som tidligere har representert kunder som Kim Kardashian og Britney Spears har langt fartstid med å ro i land kjendisskilsmisser. I 2013 forklarte hun til «E! Online» at hun råder klientene sine til å gjøre kjendisskilsmisser så knusktørre og lite dramatiske som mulig, fordi deres kjente navn likevel vil gjøre samlivsbruddet til en teaterforestilling verdig for omverdenen. Og dersom dette er det Wasser kaller «lite dramatisk», ligger det et bål av dramatikk bak bruddet.

Den ene uttalelsen gitt på vegne av Angelina, er at skilsmissen skyldes familiens helse. Det er dystert nok i seg selv. Samtidig krydres enhver artikkel med påstander som setter Brad Pitt i et særdeles dårlig lys. Utroskap, sinneproblemer og hasj- og alkoholmisbruk, nevnes anonymt i TMZ til Page Six som hittil har eid nyheten i amerikansk presse. Det skal godt gjøres om det er tilfeldig.

New York magazine-journalist Allie Jones påpeker som riktig at det er liten tvil om at Angelina-leiren har jobbet på spreng for å akkompagnere skilsmissen med en drittpakke mot Pitt, nettopp for å få Angelina i et godt lys fra første sekund. Med andre ord nippes det neppe te og gis samtykkende nikk om at «det er deilig at nyheten endelig er ute», hjemme hos det Brangelinas. Nå er det full krig.

SLUTT: Angelina Jolie og Brad Pitt på filmpremiere i 2014. Foto: AP

I utgangspunktet er dette en overraskende skitten strategi som ikke gir paret rettferdighet for måten de har fremstilt seg selv som par i sin 13 år lange levetid. I motsetning til andre berømmelsesjaktende kjendispar dynket i olje og utringninger, har Angelina og Brad fremstått som hakket smartere og mer siviliserte enn sine kjendiskjæreste-kolleger i Hollywood. Det er kanskje derfor vi er så overrasket over bruddet også.

Nettopp fordi de ikke har bodd blant paparazzier og stilt opp naken i annethvert ukeblad, har kjærligheten mellom de fremstått mindre regissert og mer ekte. De har snakket veldedighet, kreftkamp og barns rettigheter, ikke om kjendisstatus, kropp og sex. Og da de overraskende nok viste frem de nyfødte tvillingene Knox og Vivienne i People og Hello! etter fødselen, var det selvfølgelig for å donere 130 millioner blodpenger til veldedighet.

Det er alltid irriterende når perfekte par går hver til sitt. En moderne eventyrillusjon ble i dag revet i stykker. Brangelina var kanskje et kjendispar for godt til å være sant. Brad Pitt sier foreløpig ordknapt i en pressemelding at han synes situasjon er beklagelig, men at han nå først og fremst ber om at barna beskyttes. Dersom Brad Pitts PR-team kommer med et hardere motsvar til Angelinas noe sjokkerende strategi, kan dette bli alt annet enn pent.

MORTEN HEGSETH