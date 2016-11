Merkel gir seg ikke

Kommentar Angela Merkel skal ha bestemt seg for å stille til gjenvalg. I en stormfull tid er hun en sterk forsvarer av det liberale demokrati.

En tidligere statsråd og sentral politiker i den kristeligdemokratiske union (CDU), Norbert Röttgen, sier til CNN at Merkel har bestemt seg for å satse på en fjerde periode som regjeringssjef. Hun har vært forbundskansler i over 11 år, og neste år er det valg.

Röttgen sier hun er "besluttsom, villig og klar for å styrke den internasjonale liberale orden". Det er i så fall gode nyheter for liberale krefter i Europa som har sett mot Berlin for å finne lederskap i en krevende tid. En bølge av høyrepopulisme skyller over vestlige land. For en uke siden traff bølgen USA.

Blant verdens regjeringssjefer formulerte Angela Merkel den beste hilsen til seierherren i det amerikanske presidentvalget.Selvfølgelig gratulerte hun Donald Trump med seieren. Men det viktige er tilføyelsen i hennes korte erklæring:

-Tyskland og Amerika er forenet i felles verdier. Demokrati, frihet, respekt for loven og hvert enkelt menneske, uavhengig av deres opprinnelse, hudfarge, livssyn, kjønn, seksuell orientering og politiske synspunkter. Fremtidig samarbeid vil være basert på disse verdier.

Det skjer et bemerkelsesverdig rolleskifte. En tysk forbundskansler belærer en nyvalgt amerikansk president om det liberale demokratiets grunnvoll. Hun mener vel at voksenopplæring i verdier er nødvendig etter å ha observert Trump i valgkamp.

LES OGSÅ:Giuliani kan bli utenriksminister

Merkel har ikke offentlig kunngjort at hun vil forsøke å bli gjenvalgt. Avgjørelsen er blitt utsatt flere ganger. Hun er tynget av kritikken etter å ha åpnet for masseinnvandring i fjor høst, hun møter opposisjon i egne rekker og opplever nederlag i lokalvalg. Verken kristeligdemokrater og sosialdemokrater, som deler regjeringsansvaret, har klart å stanse velgerflukten fra egne rekker til det nye partiet Alternativ for Tyskland, som målbærer misnøye med innvandring og kritikk av EU.

Merkel må merke slitasjen etter 11 år som regjeringssjef. Men kanskje har motgangen gitt henne nye krefter. Hun har ofte vist sine sterkeste sider i kriser, og nå er det virkelig alvor. Britene forlater et EU i krise og flere kan følge. Nasjonalismen vokser i nye og gamle demokratier. Valget av Trump har skapt usikkerhet om de transatlantiske forbindelser.

Forbundskansleren kom svært godt overens med Hillary Clinton. Hun kjenner ikke Trump, men kritiserte ham aldri i valgkampen. De europeiske allierte kan bare håpe at den påtroppende presidenten inntar en annen holdning til NATO og internasjonalt samarbeid enn det han ga uttrykk for i valgkampen.

LES OGSÅ:Stoltenberg er enig med Trump

Nå er Barack Obama i Europa, på sin avskjedsturne som president. Etter å ha drevet valgkamp for Clinton for inntil en uke siden er det hans lodd å berolige allierte om hva de kan vente fra Trump. Obama sier den påtroppende presidenten vil innfri USAs forpliktelser og forsvare allierte. Obama sier også at han tror Trump er en pragmatiker, ikke en ideolog. Det vil i så fall passe den svært pragmatiske Merkel.

Men ingen vet egentlig hvilken utenrikspolitikk Trump vil følge. Trump representerer noe nytt og ukjent. Han sa i valgkampen at han ville være uforutsigbar, som er det det siste de allierte ønsker å høre i en urolig tid. Hadde Merkel kastet kortene i en slik situasjon ville usikkerheten blitt enda større.

Selvsagt er hun klar for å samarbeide med Trump. USA er den sterkeste og helt uunnværlige partner. Men hun har sine betingelser, og de fulgte med gratulasjonen.