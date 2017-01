Helt etter planen

SKIEN (VG) - Breiviks prosjekt går etter planen, dessverre, sa Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. For første gang opplever terroristen at motparten tar hans høyreekstreme ideologi og motivasjon virkelig på alvor.

En scene fra terrorrettsakens sjette dag, 23. april 2012. Anders Behring Breivik ble eksaminert av aktor Svein Holden:

– Hvilke personlige offer må en tempelridder være villig til å gi, spurte statsadvokaten

Breivik smilte anstrengt.

– Jeg vet jo at du nå bruker du den terminologien for å forsøke å latterliggjøre meg, svarte han.

Holden leste fra det såkalte manifestet:

«En tempelridder er villig til å ofre seg for saken…Organisasjonen skal kunne kreve at en ridder er villig til å fjerne penis og testikler kirurgisk. Under enhver omstendighet må organisasjonen stille et kirurgisk team til rådighet for å utføre operasjonen og forsikre ridderens liv».

– Nå syns jeg du synker til et lavmål, Holden, svarte «tempelridderen», synlig ampert.

Holden viste til at han bare hadde sitert ordrett fra «manifestet». Breivik hevdet at sitatene var tatt ut av en større sammenheng. Holden fortsatte å sitere rare og bisarre ting fra «manifestet» om martyrdom og uniformer og medaljer han hadde bestilt på nettet og «tildelt» seg selv. Anders Behring Breivik ble mer og mer ukomfortabel.

Slik var mye av utspørringen under terrorrettssaken. Statsadvokatene grep tak i ting fra manifestet og politiforklaringene som fikk tiltalte til å virke temmelig sprø. Tiltalte gikk i lås og prøvde å vri seg unna svaret.

Rammen var gitt av den første rettspsykiatriske undersøkelsen på forhånd: Riksadvokaten hadde bestemt seg for å lene seg på konklusjonene om at Anders Behring Brevik var paranoid schizofren og dermed strafferettslig tilregnelig.

Terroristen selv mente med støtte i den andre rettssakkyndige rapporten at dette ikke var tilfelle, og prøvde behendig å snakke seg ut av all spørsmålstilling han følte drev i den retningen. Tilregnelighetsspørsmålet og ikke skyldspørsmålet ble derfor det springende punktet, siden massedrapsmannen hadde erkjent de faktiske forholdene.

Og slik kom Anders Behring Breiviks ekstreme politiske oppfatninger og prosjekt i bakgrunnen. I stedet for å forklare seg om hva han mente og sto for måtte han prøve å bortforklare de mest bisarre delene ved sin oppførsel og ideer.

Men etter at dommen var falt og det ble klart at han ville være kriminalomsorgens ansvar de neste tiårene, har Staten ved fengselsvesenet og regjeringsadvokaten lest «manifestet» på en annen måte. For dette rare, sammensatte og omfattende skriftstykket er, med alle sine aparte og underlige innfall og ideer, også en tidsplan over Breiviks prosjekt, fra ideologisk bevisstgjøring, planlegging og gjennomføring, til tiden i fengsel – og etterpå.

Fengselet er å anse som en «treningsleir», ifølge «manifestet». Tempelridderen skal bruke kontakten med andre fanger til å radikalisere dem. Tiden på cellen skal brukes til å produsere ideologisk litteratur. Besøkende skal brukes til å spre beskjeder til omverdenen. Det er en plikt å prøve å rømme. Fangevoktere skal ved rømming tas som gisler. Tilsynelatende uskyldige gjenstander kan brukes som våpen.

Og når man først er brutt ut av fengsel skal man grave opp våpendepotet som man opprettet før aksjonen. Disse skal brukes til nye aksjoner.

Det er få ting i Anders Behring Breiviks oppførsel etter at han dommen falt, som ikke passer inn i en slik plan. Han har riktignok ikke fått ha kontakt med andre fanger (ikke minst på grunn av sin egen sikkerhet), men han jobber hardt for få det til.

Han har søkt (!) om lov til å opprette en lokalavdeling av den rasistiske amerikanske fengselsorganisasjonen Aryan Brotherhood i fengselet. Han produserer ideologisk litteratur som han ønsker å spre, ikke minst gjennom utstrakt korrespondanse.

Så tempelridderens prosjekt går på mange måter etter planen, slik regjeringsadvokaten hevdet i retten onsdag:

– Det er ikke noen grunnleggende endringer i hans ideologiske prosjekt. Han jobber fortsatt for «prosjektet» som ideolog og forfatter.

Sejersted har flere ganger understreket at det er liten forskjell på den Anders Behring Breivik som satte seg i bilen 22. juli 2011, og den Anders Behring Breivik som nå sitter vis a vis regjeringsadvokaten i gymsalen i Skien kretsfengsel og rister svakt på hodet.

De tydeligste tegnet på det, er nazihilsenen han gjorde da han kom inn i salen på tirsdag. Og torsdag vil han antagelig prøve å bruke sin taletid til å demonstrere poenget ytterligere.