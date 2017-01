Ekstremisme som isolasjonsskade

Kommentar SKIEN (VG) Anders Behring Breivik mener han innser hvor ekstrem han har blitt. Men han vil ikke svare på om han fortsatt ser på massedrapene på uskyldige som en legitim politisk handling.

En ny vri fra Anders Behring Breivik da han torsdag forklarte seg i saken han har anlagt mot staten: Han var blitt overbevist av regjeringsadvokat Fredrik Sejersted innlegg onsdag. Det var virkelig sjokkerende hvor ekstrem han selv var blitt. Og han hadde en forklaring på det: Ekstremismen var en isolasjonsskade. Skal han bli mindre ekstrem, må det lettes på soningsforholdene.

– Tar jeg et skritt til, går jeg over i irrasjonalitet. Jeg har løyet for meg selv. Jeg er skadet av isolasjonen og radikalitet er den største skaden. Jeg var skadet allerede under rettssaken etter måneder i isolasjon.

Han gikk langt i å innrømme at regjeringsadvokaten har rett i sitt hovedpoeng: Det viktige for ham har vært å spre det politiske budskapet, og klagingen og søksmålet var en del av denne strategien.

Men etter en lengre eksaminasjon fra regjeringsadvokaten, hvor han redegjorde for et noe monotont, men veldig langt fra inhumant dagligliv i fengselet, møtte vi den samme, uforandrede Anders Behring Breivik som man har sett ved alle tidligere anledninger.

På spørsmål om han nå innså at det han gjorde 22. juli 2011 var et massedrap på uskyldige barn og unge, vred han seg unna svaret. Etter å ha blitt presset av både regjeringsadvokaten og dommeren sa han at han kunne unnskylde seg til Arbeiderpartiet, dersom de unnskyldte at de forfølger nasjonalister som ham, og lar dem «få delta i demokratiet».

– Jeg er ikke forbauset. Anders Behring Breivik justerer sin verdensoppfatning etter hensiktsmessighet, sa psykiater Randi Rosenqvist som har foretatt jevnlige sikkerhetsvurderinger av Anders Behring Breivik siden han først kom til Ila etter terroraksjonene i 2011.

Rosenqvist oppfatter den dømte terroristen som konsistent i sine ideer og «feiloppfatninger». At han kan bevege på standpunkter, for eksempel hevde at han nå ikke lenger tror på militante aksjoner, men at troen på en fascistrevolusjon som skal gjøre ham til en historisk betydningsfull person, er den samme.

Anders Behring Breivik ristet sakte på hodet under det meste av Rosenqvists vitneforklaring. Men for de fleste andre gir hennes beskrivelse av ham, ganske god mening.