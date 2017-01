Det viktigste er «Saken»

Kommentar SKIEN (VG) Anders Behring Breivik virker adskillig mer opptatt av å eksponere sitt ekstreme politiske prosjekt enn å bedre soningsforholdene sine.

Selvfølgelig gjorde han nazi-salutten med en gang han kom inn i retten og håndjernene var tatt ham. Han gjorde det men en slags trassig triumf i blikket. Som om han var litt beskjemmet over å bryte konvensjonene for skikk og bruk, og samtidig ganske forventningsfull til reaksjonene det ville avstedkomme.

For slik går han inn i sin tredje rettsforestilling, den høflige vestkantterroristen og massedrapsmannen. Tilsynelatende uforandret gjennom fem og et halvt år med avhør, psykiatriske evalueringer, rettsprosesser, klager og oppmerksomhetshunger.

Litt tynnere denne gangen og med et kraftig skjegg, men ellers vaktsomt underdanig, lyttende, hoderystende, tilpasningsdyktig og standhaftig i hovedrollen han har tildelt seg selv som tempelridder foran et militærtribunal: Tatt til fange, men ikke slagen. På evig jakt etter metoder å få frem budskapet sitt på.

Skuespillet er ikke til ære for hverken retten, tilhørerne eller de aller fleste av leserne eller seerne som følger med på forhandlingene, men for den spredte, lille, kulten av politiske ekstremister som «støtter» ham og terrorhandlingene hans den 22. juli 2011.

Den mest utfordrende rollen har hans advokat Øystein Storrvik som skal overbevise retten om at klientens menneskerettigheter er brutt. Og noen særlig drahjelp fra klienten selv får han jo ikke. Nazihilsen i seg selv er en tydelig demonstrasjon fra Anders Behring Breivik om hva som er viktig for ham.

Og tirsdag kunne regjeringsadvokat Fredrik Sejersted sitere fra notater og samtaler terroristen hadde hatt i fengselet, hvor han hevdet at alle hans «rare» uttalelser under rettsforhandlingene i fjor da han sammenlignet ferdigmat og kald kaffe med tortur, bare var avgitt for å skaffe oppmerksomhet rundt «saken». Egentlig likte han ikke at Storrvik fremstilte han som et «offer» - for ham var det viktig å stå frem som en stor leder.

Man kan selvfølgelig ikke ta terroristens egne ord i slike samtaler for god fisk. Det kan godt være den typen etterrasjonalisering han tidligere har gjort mye av, og som er tilpasset reaksjoner han har klart å fange opp i ettertid.

Men uttalelsene og oppførselen bekrefter påstandene i det som er Regjeringsadvokatens åpenbare strategi: Å vise at Anders Behring Breivik er den samme i dag som da han gjennomførte terrorhandlingene. At alle påstander om isolasjonsskader og brudd på menneskerettigheter er et spill for å skaffe seg selv og «saken» oppmerksomhet.

Og at det derfor fortsatt er gode grunner til å holde ham på et meget omfattende sikkerhetsregime.