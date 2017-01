Breivik-saken: Mye på spill

Det var et stort presisjenederlag for Norge å bli dømt for å ha utsatt Anders Behring Breivik for umenneskelig og nedverdigende behandling. Tirsdag la regjerningsadvokaten kraft i argumentasjonen for å få omgjort avgjørelsen.

Som Marius Emberland, en av flere jurister fra Regjeringsadvokatens kontor sa i lagmannsretten på tirsdag: Veldig mye av dokumentasjonen som er blitt lagt frem i saken Anders Behring Breivik har anlagt mot staten, er den samme som i fjor. Vitnene er stort sett de samme. Retten har vært på befaring på de samme stedene. Jusen er den samme.

Men for staten står mer på spill. I fjor måtte de forsvare seg mot påstanden om at de skulle ha bedrevet «umenneskelig og nedverdigende behandling» av Anders Behring Breivik. Det kunne i utgangspunktet virke som en absurd påstand, i et land som er internasjonalt kjent, nærmest beryktet, for sin humane behandling av innsatte.

I år er Norge ved staten altså dømt på dette punktet. Dommen fra tingretten slår fast at man har krenket massedrapsmannens menneskerettigheter. Det er ikke bare påvist mindre feil eller mangler i soningsregimet, man har behandlet ham på en måte som er umenneskelig og nedverdigende og i strid med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Det er et enormt prestisjetap for enhver stat, selv de et langt mer avslappet forhold til menneskerettighetene enn Norge. Og for Norge er det knusende. Så selv om argumentasjonen, bevisførselen, vitneførselen, befaringen og jusen er den samme, har staten langt mer prestisje investert denne gangen.

Det viser de blant annet ved å la Regjeringsadvokaten personlig, Fredrik Sejersted, som fører saken. Han er i kraft av sitt embete landets fremste statsjurist i sivile saker, og det skal en del til før han viser seg i retten. Det gir legger et betydelig press på saken. Samtidig skaper det større fallhøyde for staten.

Staten ved Regjeringsadvokaten har vært mer omstendelige i sin argumentasjon og mer omfattende i sin bevisførsel. Og tirsdag holdt han en prosedyre med en intens overbevisning som det antagelig er ganske sjelden statens jurister presenterer.

– Det er ingen annen innsatt i hele Norge som staten har brukt så mye ressurser på. Det er også ubestridelig at Breivik har bedre soningsforhold enn andre, nettopp for å kompensere for de strenge tiltakene.

Den liberale rettsstat har lov til å forsvare seg, og et er det denne rettssaken dreier seg om. Og kriminalomsorgen kan være stolt av måten man har håndtert denne vanskelige saken på.