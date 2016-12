Mobilisering mot nærpolitireformen!

Debatt Politidirektoratet er i ferd med å plassere politiet på siden av det norske samfunnet med gjennomføringen av nærpolitireformen.

ÅSE BIRGITTE SKJÆRLI, kommunepolitiker i Nes (V), og initiativtaker av Fakkeltog for Nes Lensmannskontor

Alt engasjement og innsendte høringer blir besvart med at politimesterne skal gjøre en «politifaglig vurdering».

De viser at de ikke forstår at politiet ikke lever upåvirket av samfunnet og samfunnet lever ikke upåvirket av politiet. Det er dermed ikke tilstrekkelig å gjøre politifaglige vurderinger alene.

Åse Birgitte Skjærli.

Konsekvensen for samfunnet for øvrig og innbyggerperspektivet må også spille inn.

Mistet bakkekontakten

Signalene som er sendt landets kommuner gjennom nærpolitireformen viser at politiet oppover i systemet har mistet fullstendig bakkekontakt. Fra politimesternes side snakkes det om at synlige biler er forebyggende. Lokalt er vi mer opptatt av at forebyggende arbeid handler om samarbeid mellom lensmannskontoret og ulike kommunale virksomhetsområder.

Forebygging handler ikke om å se kule politibiler og politibetjenter med nettbrett. Vi har faste, mangeårige planer for godt samarbeid og tidlig innsats.

Dersom forebyggende arbeid skal handle om at mennesker velger å avstå fra å gjøre en kriminell handling bare fordi de ser en politibil, har arbeidet fullstendig feilet.

Når vi som borgere snakker om trygghet, svarer politimesterne med responstid på en 112 oppringning. Men dette er bare en liten del av trygghetsbildet. For oss som er innbyggere i Kommune-Norge handler trygghet i hovedsak om at vi vet lensmannskontoret arbeider tett med øvrige instanser, at de har oversikt og kontroll på ulike miljøer i bygda vår, og på den måten ofte kan komme i forkant av uønskede handlinger. De vet hvem som bedriver salg av ulovlige stoffer og kan dermed hjelpe oss voksne til å skjerme barna våre fra disse personene og miljøene.

Dette er mye mer samfunnsøkonomisk enn stadig å sende biler på utrykning og bedrive etterforskning og tiltalearbeid i etterkant. Eller enda verre – å skulle rehabilitere en begynnende rusmisbruker.

Vi ute på landet er lavforbrukere av nødnummer. En av årsakene er at i mange tilfeller velger vi å ringe lensmannskontoret direkte for å få hjelp. Dersom lensmannskontoret legges ned, må det påregnes en betydelig økning av 112- nummeret. Da spørs det om to ekstra biler i hele Øst politidistrikt er tilstrekkelig til å ta unna.

De uformelle oppgavene

Lensmannen i kommunen innehar en viktig samfunnsrolle med sin myndighet. Det er mange uformelle oppgaver som løses, som aldri registreres gjennom 112- sentralen, havner i noen statistikk eller i en rapport.

Men dersom de uformelle oppgavene ikke blir ivaretatt, vil nok langt flere saker havne i statistikken.

Lensmannen bidrar til å løse hverdagskonflikter og hverdagsproblemer på et meget lavt nivå, hans kunnskap om loven og myndigheten som ligger i embetet gjør ham til en viktig mekler i mindre konflikter. Konflikter som ellers vil eskalere og havne både i forliksråd og rettssystemet, med alle de utgiftene det medfører for samfunnet. Lensmannen er også den som blir kjent med situasjonen når noen havner i betalingsproblemer. Med hans bistand får flere hjelp, både til å åpne konvolutter og til å få kontakt med riktige personer innen kommunens gjeldsordningssystem.

Ingen har i arbeidet med nærpolitireformen tatt stilling til hvem som skal overta lensmannens samfunnsrolle og løse de uformelle oppgavene. Dette kommer til å falle som belastning på andre instanser- uten at de hverken har blitt forespurt eller har fått utøkt budsjettene for å ivareta oppgavene.

Hvem er politiet til for?

Når vi mobiliserer til fakkeltog og underskriftskampanjer blir vi ofte møtt med at det er følelsene som styrer oss. At de rent objektive, politifaglige vurderingene er viktigere, mer korrekt å styre etter.

Dette mener jeg er grunnleggende feil. Mennesker er ikke fornuft og rasjonalitet alene. Hadde fornuft og rasjonalitet styrt, ville vi ikke hatt kriminalitet.

Mennesker er også følelser, og det vil bære helt galt av sted om innbyggernes følelser knyttet til trygghet, sikkerhet og behov for tilgjengelighet blir oversett i nærpolitireformen.

Men det er dette jeg frykter er i ferd med å skje. Politiet må spørre seg hvem de er til for, svaret er enkelt; de er til for innbyggerne. Innbyggerperspektivet må derfor vurderes på lik linje som de politifaglige argumentene. Det hjelper lite hva politiet selv mener de gjør godt, om innbyggerne ikke føler seg trygge og ivaretatt.

Samtidig er politiet avhengig av tillit i befolkningen for å kunne utøve sitt virke. Nær kontakt mellom kommunens innbyggere og lensmannen gjør at det tilflyter lensmannen informasjon om det som foregår. Dette skjer fordi innbyggerne kjenner lensmannskontoret og de som arbeider der, de har tillit til at informasjonen blir ivaretatt på en god måte.

Tillit bygges ansikt til ansikt, og ikke gjennom skjemaer på internett eller via et sentralbord. Terskelen er også høy for å banke på ruta til to ukjente tjenestemenn som sitter i en politibil.

Rapporten fra 22. juli- kommisjonen viste at vi har mye å gå på når det gjelder hvordan større hendelser skal håndteres. Men selv om vi i dag møter andre utfordringer knyttet til terrorisme har ikke hverdagskriminaliteten blitt borte. Selv om vi har fått grenseovergripende kriminalitet og kriminalitet begått over internett har ikke hverdagskriminaliteten blitt borte.

Den riktige løsningen er derfor ikke å radere ut det systemet vi har, som fungerer for å håndtere hverdagskriminaliteten. De nye oppgavene må løses med egne ressurser.