Dyster status for menneskerettigheter

Leder I minst 22 land i fjor ble mennesker drept bare fordi de med fredelig midler forsvarte menneskerettighetene.

Amnesty Internationals årsrapport for 2016 ble lagt frem i går. Den tegner et svært dystert bilde av menneskerettighetenes kår i verden. I store deler av verden brytes menneskers mest grunnleggende rettigheter. Noe av det verste er at det brer seg en internasjonal likegyldighet overfor krigsforbrytelser. Det er nærmest blitt en normalitet, skriver Amnesty. Et tydelig eksempel er blodbadet i Aleppo.

Autoritære regimer forsterker undertrykkelsen. Saudi-Arabia fengsler menneskerettighetsforkjempere under påskudd av at de har fornærmet staten. I Kina forfølges advokater og aktivister. I Etiopia brukes terrorlover mot journalister. Iran undertrykker de mest grunnleggende menneskerettigheter og fengsler fredelige kritikere.

Det er forstemmende at andre land følger etter verstingene. I Tyrkia er 118 journalister blitt fengslet og 184 medier blitt stengt i unntakstilstanden som ble innført etter et mislykket kuppforsøk i sommer. I Venezuela slår myndighetene hardt ned mot dem som våger å protestere. I Myanmar fortsetter den brutale forfølgelsen av Rohingya-minoriteten. Det er flere tusen ofre i Filippinenes «krig mot narkotika».

Amnesty advarer mot en politisk skremselspropaganda, «oss mot dem», som også kommer til uttrykk i vestlige land, blant annet mot flyktninger. Generalsekretær Salil Shetty sier fortellingene om skyld, hat og frykt minner om ordbruken fra 1930-tallet. Vi må være på vakt mot dem som dyrker fiendebilder og skaper konflikter mellom grupper. Vi må også, i ord og handling, støtte de som kjemper for menneskerettighetene i sitt eget land, ofte med livet som innsats.

De massive inntrykkene av overgrep, og det internasjonale samfunnets manglende evne til å gripe inn, kan lede til resignasjon. Det vil være å svikte de mange som våger å stå opp mot grov urett. Både et sterkt folkelig engasjement, og politikere som prioriterer menneskerettighetene, må til for å snu en negativ utvikling. Menneskerettighetene er universelle, ikke for noen få utvalgte.

