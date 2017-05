Vold uten ende

Kommentar Skulle Taliban eller andre krefter lykkes i å gjenerobre Kabul ville det være en geopolitisk katastrofe.

Den enorme bomben som ble detonert i Kabul onsdag var åpenbart rettet mot vestlige diplomater. Som vanlig var ofrene stort sett sivile afghanere. Ingen har drept flere muslimer enn IS, al-Qaida og Taliban til sammen. Og ingen gruppe er mer utsatt for jihadistisk terror enn muslimer.

Taliban har avvist at de står bak angrepet utenfor den tyske ambassaden, men både de og IS har intensivert terrorvirksomheten den siste tiden. Taliban annonserte for en måned siden at de ville sette i gang med sin årlige våroffensiv og angripe først og fremst vestlige styrker med en blanding av konvensjonell taktikk, gerilja og selvmordsangrep.

Annonseringen kom etter at de hadde drept 135 afghanske soldater på en base Mazar-e Sharif. Senere har 220 mennesker blitt drept i terrorangrep i Afghanistan, inntil onsdagens bombe. Selv når målene er vestlige er ofrene gjerne lokale. Siden krigen i Afghanistan startet for femten år siden har USA og Europa håpet at nettopp dette, at lokalbefolkningen led mest under Talibans herjinger, at terroristene drepte langt flere muslimer enn noen annen gruppe, i større grad skulle vinne hjertene og sinnene til vanlige muslimer.

Men jihadistene fortsetter sine dødelige angrep. Og de utfører dem i den hellige måneden Ramadan. Etter at USA har redusert sin militære tilstedeværelse, har ekstremistene økt sin innflytelse og landet er gjenstand for en komplisert maktkamp mellom internasjonale, regionale og lokale krefter og interessegrupper.

Taliban har styrket sitt grep og ikke minst har IS økt sin innflytelse og sin aktivitet i Afghanistan. Mer en en tredjedel av landet er kontrollert av islamistisk milits. Pentagon har flere ganger bedt USAs president sende flere soldater tilbake. Skulle Taliban eller andre krefter lykkes i å gjenerobre Kabul ville det være en geopolitisk katastrofe, hvor prisen i første omgang vil bli betalt av sivile muslimer på torg og i gater. Og i neste omgang ramme oss alle.