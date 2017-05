Krigen som raser i skjul

Kommentar Krigskorset til marinejegeren Ken Andersen viser hvilken innsats Norge yter i et skjørt og terrortruet Afghanistan, Oppdraget er skarpere og farligere enn det mange ønsker å innrømme.

Mens den store debatten om Forsvaret her hjemme handler om Heimevernet og hvordan Norge skal være best mulig rustet til en eventuell konflikt med Russland, er norske soldater hver dag involvert i farlige, kaotiske og kompliserte kriger og konflikter. I Kabul har norske spesialstyrker i flere år vært i fremste linje i kampen mot terror. Den siste tiden er det Marinejegerkommandoen som har hatt dette oppdraget.

I den offisielle retorikken fra Regjeringen beskrives oppdraget som et opplærings- og treningsbidrag. Det er ikke løgn, men det kamuflerer hvor skarpt oppdraget egentlig er. På frigjøringsdagen 8. mai får Ken Andersen, en av marinejegerne som har vært med på dette Krigskorset med sverd for sin innsats. Denne dekorasjonen får man ikke får noe man har gjort på et skytefelt eller i et klasserom. Den gis ikke for glimrende opplæring av afghanske antiterrorstyrker. Krigskorset er forbeholdt de som har deltatt «i striden med ekstraordinært mot» som det heter i begrunnelsen.

Andersen og hans kolleger, flere av dem blir dekorert i denne runden, har de siste årene vært i strid en rekke ganger. De er i krig, og utsetter seg selv for fare og risiko på våre vegne. Med det norske flagget på armen.

I AFGHANISTAN: Marinejegeren Ken Andersen på oppdrag i Kabul. Foto: Marinejegerkommandoen

Dette er sannheten om oppdraget i Kabul. Norske soldater rykker ut når terroren rammer, og ved flere anledninger er de helt i første linje. De har blitt dekorert for det av andre land, for eksempel Spania, etter at de var med og redde en rekke spanske statsborgere som havnet i en gissellignende situasjon under et terrorangrep i Kabul.

Marinejegerne og de andre soldatene som er i Kabul er erfarne og særdeles godt trent. De kan denne jobben. Men det gjør den ikke ufarlig. Motet og innsatsen de utviser fortjener heder fra Norge. Nå får de den endelig, selv om det er i en viss konflikt med Regjeringens kryptiske formuleringer om «personell som gjør den viktige jobben med å trene, rådgi og støtte afghanske sikkerhetsstyrker i Kabul» (Fra forsvarsministerens redegjørelse om Afghanistan i Stortinget i januar). Sannheten er at norske soldater er i første linje i kampen mot terror i Afghanistan.

I tillegg til Kabul er norske spesialstyrker også involvert i operasjoner inne i Syria. Fra en base i Jordan opererer styrker fra Forsvarets Spesialkommando sammen med utvalgte syriske opprørere inne i det borgerkrigsrammede landet. Det gjør de for å bekjempe IS. Denne operasjonen var det relativt stor offentlighet rundt før spesialsoldatene reiste ned, men siden har det vært tyst. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har besøkt styrken der nede, men gjorde det i hemmelighet. Omfanget av operasjonen er ukjent, og det virker som om man ønsker minst mulig oppmerksomhet rundt hva Norge konkret gjør i kampen mot IS.

Lenge var det slik at politikernes behov for å holde Norges kriger borte fra den politiske dagsorden sto i veien for at soldatene fikk den hederen de fortjente. Den tiden er heldigvis over. Dekorasjonene som når deles ut viser at Norge er i krig utenfor vår egne grenser, og at vi har soldater med stort mot og ekstreme ferdigheter som gjør denne jobben. For oss andre. De tjener Norges interesser og fortjener vår respekt og takknemlighet.