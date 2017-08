Ingen exit

Leder Tatt i betraktning den kritiske sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har president Donald Trump tatt en fornuftig beslutning om å forlenge det amerikanske engasjementet i landet.

Før han ble president tok Trump til orde for å trekke de amerikanske styrkene ut av det han kalte et nytteløst oppdrag. Trump var en skarp kritiker av både George W. Bush´ og Barack Obamas Afghanistan-politikk. I sin tiltredelsestale lovet han at nå skulle alt handle om Amerika først.

Nå er han blitt innhentet av en grim virkelighet. Presidentens tale til væpnede styrker i Fort Myers mandag var preget av realisme, ikke ideologi. Selv om han fremstilte sin plan som mye bedre enn Obamas er det vanskelig å se noen stor forskjell. USA vil fortsatt bruke diplomatiske og militære midler i forsøk på å stabilisere Afghanistan og bekjempe terrorisme. En vesentlig del av innsatsen vil bestå i å trene og støtte afghanske sikkerhetsstyrker. Etter flere måneders betenking, og etter å ha lyttet til Pentagons anbefalinger, sa Trump at han er blitt overbevist om at «en rask tilbaketrekning vil skape et vakuum for terrorister, inkludert IS og al Qaida».

Trump vet at krigsmotstanden er økende i USA. Over 2000 amerikanerne er blitt drept i Afghanistan i den lengste krigen USA noensinne har utkjempet. Obama lovet å trekke de amerikanske styrkene ut, men måtte endre kurs. Årsaken var den samme som har fått Trump til å endre syn. Sikkerhetssituasjonen var og er så prekær at en rask tilbaketrekning av amerikanske og allierte styrker kan få katastrofale følger både i Afghanistan og i regionen. I stedet for å lytte til sine instinkter, slik han vanligvis sier han gjør, har Trump i denne saken lyttet til forsvarsminister Jim Mattis og nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R. McMasters. I stedet for å trappe ned har de argumentert for å forsterke innsatsen i Afghanistan.

Trump lover seier, men skisserer ingen vei ut av den 16 år lange konflikten. Hans beslutning er en erkjennelse av at Afghanistans lovlig valgte myndigheter fortsatt er helt avhengige av militær, politisk og økonomisk støtte. Tiden for store visjoner er over. Nå handler det kun om stabilisering. Trump innså at risikoen ved en rask retrett var for stor. Som Trump selv vedgår, verden ser annerledes ut fra Det ovale kontor.