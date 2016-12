Et flott valg av VGs lesere

Leder VGs lesere har kåret heltene fra Middelhavet til Årets navn 2016.

De 195 nordmennene som så langt har tjenestegjort på forsyningsskipet«Siem Pilot» og redningsskøyten «Peter Henry von Koss» har bidratt til å redde titusener av liv fra drukningsdøden i Middelhavet. Mannskapet og båtene representerer noe av det fineste og stolteste i vår sjøfartstradisjon: Å redde mennesker i havsnød.

«Siem Pilot», som eies av Stavanger-rederiet O.H. Meling & Co, har alene plukket opp rundt 29 000 mennesker i Middelhavet. RS «Peter Henry von Koss» har reddet mer enn 4 200 flyktninger fra drukningsdøden. Fartøyene opererer i hovedsak i havområdene utenfor Sør-Italia, Sicilia og Hellas. Hittil i år har om lag 4 500 personer mistet livet i Middelhavet.

Personellet som bemanner «Siem Pilot» og «Peter Henry von Koss» kommer fra hele Norge. De er sjøfolk, skipsoffiserer, ansatte i Politiet og Kystvakten, samt frivillige sivilister. Innsatsen er formidabel. Redningstallene alene sier noe om omfang og verdi av den humanitære operasjonen som mannskap og fartøy står for.

Samtidig kan det ikke underslås at redningsoperasjonene i Middelhavet innebærer store dilemmaer. Det norske bidraget inngår i et samarbeid der ikke minst Italia og Hellas bærer en tyngre byrde enn andre europeiske land.

At mennesker utsetter seg for livsfare for å komme til Europa, er i og for seg ikke noe nytt. Det alarmerende er omfanget. De siste tallene viser at flere enn i fjor har i år ankommet sjøveien til Italia. Totalt anslår man at ca. 330 000 migranter har kommet fra Afrika og Midtøsten til vårt kontinent med båt.

At stadig flere legger ut på flukt blant annet fordi heltemodig innsats fra norske skip bidrar til at titusener reddes, gjør dilemmaet større og vanskeligere. Det er fastslått at menneskesmuglere spekulerer i at fartøy som «Siem Pilot» og «Peter Henry von Koss» plukker opp folk i nød, og at smuglerne kynisk sender ut flyktninger i dårligere, overfylte båter.

Dilemmaet handler ikke om hvorvidt flyktningene skal reddes, eller ei. Det er ikke noe alternativ å la være å hjelpe disse menneskene. Ifølge tall fra UNHCR dør én for hver 47. person som ankommer på ruten fra Libya til Italia. Sjøfartsnasjonen Norge kan ikke sitte rolig i båten og se på at disse drukner. Folk i havsnød skal ha hjelp!

I sum er dette problemstillinger som krever langsiktighet. EU er så vidt i gang med forhandlinger med de store transittlandene sør for Libya. Samtidig er EUs nye grense- og kystvakt satt opp i rekordfart. Forretningsmodellen til menneskesmuglerne må destrueres, vi må hindre at folk dør på flukt og dessuten bidra til å gjøre det mer attraktivt å bli værende i landene migrantene forlater.

