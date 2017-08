Å redde Norske Skog er ikke statens ansvar

Gjennom investeringsselskapet Kistefoss er finansmannen Christen Sveaas blitt største aksjonær og dermed styreleder i Norske Skog.

Det kriserammede konsernet er en koloss på leirføtter. Verdens nest største produsent av avispapir og den tredje største innen magasinpapir er en global aktør, og selskapet tjener gode penger. Likevel kjemper bedriften for livet.

En uhåndterlig gjeldsbyrde på nærmere ni milliarder kroner har frarøvet konsernet så å si alt handlingsrom. Egenkapitalen er i praksis borte, og kreditorene vurderer nå ulike forslag til løsning. Krisen skyldes store lånefinansierte oppkjøp og massive feilinvesteringer i papiravismarkedet. Selskapet må restruktureres – på ett eller annet vis. I det ligger trolig at mange kreditorer vil tape penger. Spørsmålet er om eierne kan lage en plan der långiverne likevel får igjen noe. Enten nå, eller på sikt når konsernet forhåpentlig makter å betjene gjelden.

Les også: Norske Skog må redde seg selv

Vi har ingen illusjoner om at Christen Sveaas gjør dette for å være snill og grei, eller at han tror dette kommer til å bli enkelt. Tvert imot vet en så erfaren investor som ham at dette kommer til å bli tungt, og det er høyst usikkert om han i det hele tatt vil lykkes. Nettopp derfor vil vi gi Sveaas honnør for at han nå velger å bruke tid, penger og krefter på å forsøke å redde Norske Skog og konsernets 1000 arbeidsplasser i Norge. Kapitalister som viser samfunnsansvar på denne måten er det ikke for mange av.

Det er et sunnhetstegn at Christen Sveaas avviser statlig inngripen. Flere, også sentrale politikere, har tatt til orde for at en så viktig virksomhet som Norske Skog må berges med offentlige midler. Sp har snakket om statlig oppkjøp, Høyre åpner for krisehjelp og Ap krever bedre rammevilkår. Til det sa konsernets nye styreleder under generalforsamlingen torsdag at han anså «det som fullstendig urealistisk og tullete at staten skal hjelpe et privat selskap som har finansielle problemer. Det må dets eiere og kreditorer rydde opp i selv. Staten må holde fingrene av fatet».

Vi er helt enig. Norske Skog må redde seg selv. Staten har mange oppgaver. Å produsere avispapir er ikke blant dem.