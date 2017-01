VGs nye matbørs viser kraftig prisøkning

VG kan i dag dokumentere at Rema 1000, Kiwi og Extra nå har skrudd opp prisene på mange av varene fra julen.

De kaller det «blodig priskrig» og påstår at de presser prisene for å være billigst.

Sfinx, kålrot, ertestuing, svisker og melis er nå blitt mer enn dobbelt så dyre hos Rema, Kiwi og Extra, sammenlignet med prisene i VGs julematbørs rett før jul.

Etter at VG torsdag i forrige uke på nytt sjekket prisen på 13 varer som var med i julematbørsen i desember, har de tre lavpriskjedene totalt sett nå satt opp prisen på ti av varene. Etter jul har det derfor blitt dyrere å handle disse produktene hos både Kiwi, Rema 1000 og Extra.

Odd Gisholt, dagligvareekspert ved Handelshøyskolen BI, mener at denne økningen ikke er så vanskelig å forklare.

– Marginene på mat er utrolig presset og de selger en del varer med tap før jul. Derfor skrur kjedene opp prisene nå, sier han.

Gisholt mener høytidene er særlig utsatt for prispress.

– Taper kjedene på julesalget?

– Ja, og det bekymrer en del kjøpmenn. Det gjelder å lokke kunder over til sin kjede. Men, siden alle følger hverandre og setter ned prisene er det jo den enkelte kjøpmann som taper på de lave prisene. På årsbasis må de jevne ut dette, sier Gisholt.

I desember endte VGs julematbørs med knock out-seier til Rema 1000. Det satte sinnene i kok hos lavpriskjedene Kiwi og Extra som tapte pristesten.

De to «tapende» kjedene, Kiwi og Extra mente at prisbildet ikke stemte med deres egne målinger.

Ny prissjekk

VGs journalister tok derfor torsdag 5. januar på nytt turen ut til de tre lavpriskjedene. Vi prissjekket 13 av varene i VGs julematbørs fra desember 2016 på nytt.

Det endte – igjen – med seier for Rema 1000.

Utvalget i denne testen består av matvarer de fleste av oss bruker hele året og som var utslagsgivende for at Rema vant pristesten.

Minst 39 prosent dyrere



Men prissjekken avslører også at Rema etter jul har økt prisen på mange av varene. Også Kiwi og Extra har skrudd opp prisene etter jul, avslører VGs kassalapper.

Hør bare her:

• De 13 varene i VGs handlekurv har blitt 53 prosent dyrere hos Rema enn før jul.

• Hos Kiwi har de samme varene økt prisen med til sammen 54 prosent.

• Sluttsummen hos Extra ender med en økning på 39 prosent sammenlignet med før jul.

Setter ned prisene



Til VG sier Kiwis prissjef Tone Solum Lund:

– Vi i Kiwi slåss hver dag for å ha de laveste prisene. Vi lover å aldri gi oss på pris.

I Coop Norge kommenterer kommunikasjonssjef Harald Kristiansen resultatet av VGs prissjekk slik:

– Extra kjemper hver dag for å være billigst. Konkurranse er gøy, men dette er ikke bra nok og derfor setter vi ned prisene umiddelbart. Etter en ekstrem priskrig, slik vi så på julevarer, er det naturlig at prisene normaliseres. Extra har nå 11 prosent bonus på all fersk frukt og grønt ved bruk av medlemsappen, sier Kristiansen.

SLIK TESTET VI: VARENE er kjøpt i Oslo torsdag 5. januar 2017 hos lavpriskjedene Rema 1000, Kiwi og Extra. HANDLELISTEN er satt opp av VGs journalister og tar utgangspunkt i 13 av 35 varer som var med i VGs julematbørs i desember 2016. TILBUDSVARER på kjøpsdagen er tatt med. Det er ikke tatt hensyn til rabattordninger eller medlemskap. PRISENE i VGs matbørs er basert på kassekvittering. VG forholder seg til kvitteringen, og forutsetter at butikkpersonalet har slått inn riktig pris på varen. I enkelte tilfeller har vi brukt pris på hyllekant hvis varen ikke var tilgjengelig i butikk. I disse tilfellene har VGs journalist fotografert prisen på hyllekanten. PRISBILDET som gjengis i matbørsen er basert på et øyeblikksbilde. ALLE VARENE er kjøpt i butikk og betalt av VG. Om nødvendig har vi handlet i flere butikker samme dag. PRISEN kan være endret etter VGs kjøpstidspunkt. VEKTEN er omregnet der pakningsstørrelsen avviker. Se tabellen for detaljer. VGs MATBØRS er gjennomført uavhengig av kjedene.

VGs matbørs tar utgangspunkt i en alminnelig forbrukers situasjon. Forbrukerens valg er å gå i butikken og handle, og så sjekke hva summen på kassalappen blir.

Med kassalappene som utgangspunkt er det en dokumentasjon på virkeligheten der og da. VG handlet inn varene i de tre kjedene på nøyaktig samme tidspunkt på samme dag.

Identiske priser

Prisoversikten her viser at de tre kjedene følger hverandre tett med så godt som identiske priser på mange av varene.

Det kan tyde på at de er mer opptatt av å matche konkurrentene på pris enn å tilby kundene et reelt prisalternativ.

For Rema er avstanden til konkurrentene Kiwi og Extra nå betraktelig redusert.

• Remas handlekurv med 13 varer kommer ut med den laveste prisen på til sammen kroner 323,47.

• For de samme varene ender Kiwis handlekurv på kroner 342,90, altså 6,01 prosent dyrere enn Rema.

• Extra har fortsatt den dyreste handlekurven til kroner 370,19. Avstanden til Rema er på 14,44 prosent.

Det mest oppsiktsvekkende i VGs prissjekk var at de tre kjedene hadde på øret lik pris på hele åtte av varene! Det tyder på at kjedene følger hverandres priser svært nøye om dagen. Men, som denne pristesten avslører, presses prisene oppover, snarere enn nedover.

Prisen på melis, kålrot, svisker, sennep, surkål, ertestuing og kålrabistappe er identisk i alle butikkene og de har økt til dels kraftig siden jul.

Og, det er jo et merkelig utslag av «priskrigen» blant matkjedene, som det skrives en del om i disse dager.

Halve prisen



Derfor er det kun prisen på Nidar Mokkabønner som avgjør denne børsen. Rema solgte denne esken til halve prisen av konkurrentene i «vår» testbutikk. Vi dobbeltsjekket og fikk bekreftet denne prisen i flere av kjedens andre butikker.

Rema går derved seirende ut av pristesten.

Det er velkjent at kjedene følger konkurrentenes priser tett. Temperaturen kan til tider bli høy. Under lanseringen av Remas nye lojalitetsapp sist onsdag omtalte Remas konserndirektør for strategi og innkjøp Lars Kristian Lindberg priskrigen for «blodig».

– Vi har og skal ha de laveste prisene, og med 10 prosent priskutt gjennom appen – som 260 000 har lastet ned per fredag morgen, blir det enda billigere. Prisnivået er nå tilbake til normalen som i fjor. Førjulstiden har som andre særskilte sesonger, for eksempel påske, spesielt lave priser, svarer Lindberg.

Også Kiwi og Extra har egne lojalitetsprogram.

Forbrukerrådets Gunstein Instefjord er kritisk til alle lojalitetskort i bransjen.

– Forbrukerne betaler moroa, og dessuten gjør disse programmene det vanskelig å sammenligne prisene, sa Instefjord til Aftenposten i anledning lanseringen av Remas nye app.