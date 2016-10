Hellstrøm går inn i matkrigen

TV-kokk Eyvind Hellstrøm (67) hiver seg inn i matkrigen og inngår samarbeid med den største matbutikken på nett.

Gjennom flere sesonger har TV-kokken ryddet opp på kjøkkenet hjemme hos vanlige folk over hele landet. Nå har Hellstrøm inngått et samarbeid med Kolonial.no, som er Norges største matbutikk på nett.

Fra før har matkasseleverandøren Godt Levert brukt kokkekollega Ole Martin Alfsen som sitt «ansikt». Nå skal altså Hellstrøm fronte Kolonial.

Mat levert rett hjem på døren er en bransje i voldsom vekst – selv om tallene foreløpig er knøttsmå sammenlignet med omsetningen i butikkene.

Men likevel: Kolonial.no opplyser til VG at de i fjor omsatte for 74,5 millioner kroner. I dag omsetter de for over 10 millioner kroner per uke. Antatt omsetning i 2016 forventes til en halv milliard kroner, ifølge nettbutikkens egne tall.

Vil ha mer kvalitet

Marked.no, som blant andre Stein Erik Hagen står bak, ble lansert primo mars 2016, og de har derfor ikke sammenlignbare tall med 2015.

Ingebjørg Tollnes i Marked Gruppen AS forteller til VG at nettbutikken fortsatt er i en innkjøringsfase, og de har bevisst valgt å vente med å lansere større markedsaktiviteter.

– Sist uke omsatte vi for ca. 1,9 millioner inklusive merverdiavgift. Omsetningen øker jevnt uke for uke, sier Tollnes.

Hellstrøm sier til VG at han håper å bidra til at dagligvarehandelen satser enda mer på kvalitet og bredde.

– Fokus på kvalitet og nisjeprodukter, et bredere og lett tilgjengelig vareutvalg samt økologisk dyrkede grønnsaker, er noe av det jeg skal bidra med, sier Hellstrøm.

– Morsomt

Guidingen vil skje i form av tips, oppskrifter og videosnutter med mat som mesterkokken selv ville laget.

– Jeg ser på dette som et morsomt samarbeid og en fantastisk mulighet til å kunne formidle matglede og aller viktigst entusiasme, sier Hellstrøm.

I mange år har norsk dagligvarebransje forsøkt å få til samarbeide med den prisbelønnede gourmetkokken uten å lykkes.

– Vil dine egne merkevarer som ferdigmat eller olivenolje nå også bli å finne i nettbutikkens sortiment?

– Det er ikke hovedpoenget, men på sikt kan det være at jeg er med på å utvikle nye produkter, sier Hellstrøm.

Gründer og markedssjef Mats André Kristiansen i Kolonial.no vet at kundene deres har travle hverdager, og at det ikke alltid er anledning til å lage skikkelige middager fra bunnen av.

– Dette er veldig gøy og bra for kundene våre. Etter et helt liv i travle restauranter, har jo Eyvind noen triks på lager, sier Kristiansen.

VG skrev tidligere i høst at Hellstrøm nå tar pause fra å rydde opp hos andre. I stedet skal han diske opp med programmet «Hellstrøms Kjøkken» .

– Med et nytt TV-program på gang, og på vei inn i dagligvarebransjen. Du er ikke redd folk skal bli lei av å se deg med enda en «mathatt»?

– Det kan godt hende, ler Hellstrøm, men understreker at han ikke kunne motstå muligheten til å være med å påvirke dagligvarebransjen i retning av bedre vareutvalg og mer fokus på økologi og kvalitetsprodukter i hyllene, både til hverdag og fest.

