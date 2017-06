Leter etter familien etter London-brannen: – Vi får ingen hjelp av politiet

Pårørende går fra sykehus til sykehus for å finne savnede, men hevder at de ikke får noen informasjon fra myndighetene.

30 mennesker er bekreftet omkomne etter den voldsomme brannen i høyblokken «Grenwell Tower» natt til onsdag. Likevel er mange fortsatt savnet, og pårørende leter desperat etter familie på nærliggende sykehus. Det fryktes at 70 personer er omkommet i brannen, skriver Sky News.

Bakgrunn: London-brannen – dette har skjedd

Statsminister Theresa May kunngjorde fredag at staten har gitt 5 millioner pund til et eget fond for ofrene etter storbrannen i London. Midlene skal gå til nødutstyr, mat og klær, melder Downing Street, ifølge BBC.

Demonstrasjon fredag: Krever Mays avgang etter London-brannen

Trygler om hjelp

Til The Telegraph forteller Adel Chaoui, som leter etter søskenbarnet Farah Hamdan og ektemannen hennes Omar Belkadi samt deres seks måneder gamle baby, at familien har opplevd store vanskeligheter med å finne slektningene sine.

Ifølge Chaoui opererer sykehus og myndigheter med en protokoll som sier at de ikke kan gå ut med informasjon til pårørende. Familiene må derfor trygle om hjelp fra sykepleiere og politifolk i håp om å finne sine slektninger.

Les mer: Forteller om hjerteskjærende samtaler fra flammeinfernoet

Etter å ha gått fra sykehus til sykehus lykkes Chaoui med å finne to av niesene sine. De ble funnet på samme sykehus, uidentifisert.

– Vi har en seks år og en åtte år gammel jente – den ene traumatisert og den andre i koma. Da hun kom inn til sykehuset bare skrek hun. I stedet for å prøve og identifisere hvem disse barna er, og hvem foreldrene er, sier protokollen at de ikke kan identifisere de på nåværende tidspunkt, sier han til avisen.

Politikvinne hjalp familien

Den ene jenta har fått beroligende midler på grunn av traumene, ifølge Chaoui.

Savner fem etter brannen: – Verste dagen i livet mitt

Han uttrykker forståelse for at politiet har mye å gjøre, men mener det er kritikkverdig at de ikke gir noe informasjon til pårørende.

– Familien min har vært rundt på alle sykehusene og spurt om noen der som stemmer overens med beskrivelsene. En politikvinne fikk medlidenhet for oss og ga oss informasjon om at et av vare barn lå på sykehuset, forklarer Chaoui.

På samme sykehus fant de også den andre niesen hans.

Bar moren på ryggen ut av bygningen

Til sammen skal det ligge rundt 30 personer på sykehus. En av dem er Flora Neda, som på mirakuløst vis ble reddet av sønnen sin, 24 år gamle Shekeb Neda.

De to bodde sammen i den øverste etasjen på «Grenfell Tower». Da brannen brøt ut falt moren, som lider av en muskelsykdom, om. Ifølge avisen The Sun tok Shekeb moren på ryggen, og bar henne ned alle de 24 etasjene og ut av den brennende bygningen.

Shekeb blir nå hyllet som en helt i diverse aviser og på sosiale medier. Moren lå i koma da hun først kom til sykehuset, tilstanden hennes nå er uvisst.

Shekels far, Saber, bodde også i leiligheten. Han skal ha blitt igjen i leiligheten, og er meldt savnet.