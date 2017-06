London-brannen: 58 savnet og antatt døde

58 mennesker er savnet etter at det brøt ut brann i den 24 etasjer høye blokken Grenfell Tower onsdag. Politisjef Stuart Cundy sier at han med sorg antar at de er døde og at han frykter at tallet kan øke.

Det første offeret etter katastrofebrannen i Grenfell Tower er nå formelt identifisert som 23 år gamle Mohammed Alhajali, fortalte politisjef Stuart Cundy fra i Metropolitan Police under en pressekonferanse lørdag ettermiddag.

Politiet sa fredag at man antok at minst 30 personer omkom i brannen. Politiet antar nå at tallet har steget til 58.

– 58 mennesker som vi er blitt fortalt at oppholdt seg i Grenfell Tower på brannatten er savnet, og derfor må vi med sorg anta at de er døde, sa politisjefen.

– Tallet 58 kan endre seg. Jeg håper virkelig ikke det, men det kan øke.

– Så snart vi kan, skal vi få ut de omkomne, sa Cundy og la til at kolleger av ham der og da jobbet i brannruinene.

– Som både mine kolleger og jeg allerede har sagt – det vil ta lang tid å identifisere de omkomne. Vi har sagt at det vil ta uker. Det kan ta enda lengre tid. Jeg forstår virkelig frustrasjonen over at omfanget av tragedien ikke er kjent. Men jeg lover dere at jeg vil offentliggjøre det eksakte antallet døde så snart jeg kan.

