London-angrepet: Dette vet vi

Én person er død og åtte er skadet etter at en varebil kjørte inn i en folkemengde nord i den britiske hovedstaden.

• Klokken 00.20 lokal tid rykket politiet ut etter melding om at en varebil hadde kjørt inn i en folkemengde i gaten Seven Sisters ved Finsbury Park.

• Da nødetatene kom til stedet fant de flere skadede personer.

• Sjåføren - en 48 år gammel mann - ble pågrepet. Han er nå på sykehus for undersøkelser, og skal etter hvert også gjennom en psykiatrisk evaluering. Politiet leter ikke etter flere mistenkte.

• Politiet bekrefter mandag morgen at én person er død og at ytterligere åtte personer er tatt til sykehus med skader. Ambulansetjenesten sier at flere også ble behandlet for mindre skader på åstedet.

Vitne holdt sjåføren nede: Han ropte «jeg skal drepe alle muslimer»

• Statsminister Theresa May omtaler det som et «mulig terrorangrep», og politiet bekrefter at det er antiterrorpolitiet som leter etterforskningen.

• Vitner forteller at flere av de som ble rammet hadde vært på midnattsbønn i en moské i nærheten i forbindelse med muslimenes fastemåned ramadan. Dette bekreftes også av britiske Islamsk Råd.