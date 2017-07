Kona til savnede Stig om barna: – De vet at pappa er borte

Sting Ingar Evje (44) har vært savnet i mer enn to måneder. Kona har ikke gitt opp håpet, og ber om flere tips fra publikum.

Det var onsdag 3. mai at Evje forsvant fra hytta si ved Natrudstilen ved Sjusjøen i Ringsaker kommune. Etter at han forsvant er det blitt gjennomført flere søk i området. Politiet har også blitt tipset om flere observasjoner av det som kan være Evje.

Nina Meza, Sting Ingar Evjes kone, forteller til Romerikes Blad at familien ikke har gitt opp håpet.

– Jeg håper på det beste, men forbereder meg på det verste, sier hun til avisen.

Savnede Stigs familie: Å overleve ute er han trent til

Sammen har paret to døtre. Meza forteller at familien har vært åpne om farens forsvinning fra første dag.

– Vi prøver å holde rutinene og hverdagen deres mest mulig som vanlig. De vet at pappa er borte, men de vet ikke hvordan det kommer til å gå, sier hun til Romerikes Blad.

– Svinger mellom håp og fortvilelse

Nina Meza forteller til VG at familien har vært gjennom en tøff periode etter at Evje ble meldt savnet.

– Det svinger mellom håp og fortvilelse. Det er veldig slitsomt å ikke vite. Men samtidig er det godt å vite at vi har veldig god støtte fra venner og familie. Det lindrer litt, men situasjonen har vært helt uvirkelig, sier Meza til VG.

Hun understreker at politiet fortsatt er helt avhengig av observasjoner.

Privat leteaksjon: Venner gikk fra hytte til hytte

– Politiet er fortsatt på vakt, og de er avhengig av å bli tipset raskt, slik at det går an å respondere. Det er bedre å komme med ett tips for mye enn ett tips for lite, slik at politiet kan ta vurderingen, sier hun.

GODT TRENT: Familien beskriver Evje om godt trent. Privat

Tror han er i en forstyrret tilstand



Hun forteller at observasjoner gjort rundt Dokka og Spåtind er spesielt relevante, men at de også er åpne for at Evje kan være andre steder.

– Kjennetegnet er atferden. Når han møter folk, så løper han til skogs. Derfor tror vi han er i en forstyrret tilstand. De siste observasjonene har vært veldig like, og beskrivelsene tyder på at det kan være Stig, sier Meza.

– Det er det vi håper. Vi klamrer oss håpet om at det er Stig folk har observert, sier hun.

Flere observasjoner

Den siste omtalte observasjonen av det som kan være Evje ble gjort i Skogen utenfor Dokka i Nordre Land kommune i Oppland lørdag 15. juli, ifølge Oppland Arbeiderblad.

Politiet mener observasjonen kan stemme med beskrivelsen av savnede Stig Ingar Evje. Politiet ønsker fortsatt tips på telefon 02800 dersom det observeres personer i området Dokka og Torpa som forsøker å gjemme seg.

Da han forsvant var Evje ikledd en mørkegrå vindstopper-jakke, svart treningsbukse og fjellsko. Evje er 170 centimeter høy.

Den første observasjonen av det som kan være Evje ble gjort 14. mai, rundt tre til fire kilometer sør for Spåtind hotell, langs riksvei 196. Den andre ble gjort rundt seks kilometer sør for samme hotell, på samme vei.

Løp til skogs

Det kom inn et nytt tips 3. juni klokken ti på kvelden. Da hadde en person sett en mann i Spåtind-området som beveget seg raskt i terrenget. Det ble gjort søk i området med hundepatrulje, men politiet fant ingen spor av interesse.

– Felles med observasjonene er at mannen som er blitt observert har hoppet ut i veien når han ser folk og løpt til skogs. Det er en merkelig fremtreden og det er derfor folk har tatt kontakt med politiet, sier Ødegård, som sier at det er vanskelig å gjøre søk i Spåtind-området, spesielt etter en person som eventuelt ikke vil bli funnet, sa politiførstebetjent Roar Ødegård til VG i begynnelsen av juni.

Evje er administrerende direktør i den norske avdelingen til et stort sveitsisk selskap. Han er friluftsmann og har tjenestegjort på FN-oppdrag i Bosnia i 1992.

– Å overleve ute er han trent til. Det er derfor vi tror han fortsatt er i live. Når politiet nå setter i gang en ny leteaksjon med store ressurser, så tror også de på at han er i live, har søsteren Janne Evje sagt til VG.