Far og redningsmann forteller: Slik fant de Ellenor (6)

Ellenor (6) gikk seg bort i skogen, og ble funnet av redningshunden Attack og hundeføreren 13 timer senere. – Hun er en skikkelig «skogsjente», sier faren til VG.

Den svenske jenta som søndag ble borte fra familien på tur, ble funnet natt til mandag. Det ble satt i gang en storstilt leteaksjon for å finne Ellenor, og det var en hundefører som til slutt fant henne.

Bakgrunn: 6-åring funnet etter enorm leteaksjon

Hundeføreren gikk alene i teten på en søkegruppe, skriver Aftonbladet. Mye fjellsprekker skal ha gjort det vanskelig for hundene å spore jenta.

– Man sender alltid hundeføreren først når man prøver å finne spor. Men hundeføreren fikk ikke noe spor, men var veldig varsom på lyd og hørte da jentas rop på hjelp eller noe slags rop fra jenta, sier politiets pressetalsmann, Mikael Hedström til Aftonbladet.

PAPPAJENTE: Ellenor sammen med sin far Anders Natander. Foto: PRIVAT

Ellenor var omtrent 500 meter fra plassen hun forsvant fra. Hun skal ha vært noe nedkjølt, men ellers i god form.

VG har vært i kontakt med jentas far. Han forklarer at hun er en skikkelig «skogsjente» og at hun derfor klarte seg fint ute i skogen.

– Hun fortalte at hun hadde hvilt seg, sett seg rundt og sovet litt, forteller Ellenors far Anders Natander til VG.

Ellenor skal også ha hørt rop, men hun vegret seg for å svare fordi hun kunne høre at dette ikke var foreldrenes stemmer.

– Vi hadde panikk i går, men er lykkelige i dag, sier Natander.

SKOGSJENTE: Ellenors far sier til VG at datteren var en «skogsjente» og at hun derfor klarte seg fint ute i naturen. Foto: PRIVAT

Fryktet det verste



Politiet i Uppsala har lagt ut et innlegg på Facebook der hundeføreren, som fant jenta, har skrevet om sine opplevelser.

Han skriver at terrenget der jenta hadde forsvunnet var særdeles tøft å lete gjennom og at det var steinblokker store som hus i området.

– Plutselig løper Attack etter at han har fått ferten av noe. Han lykkes ikke i å finne kilden, men stopper ved kanten av en klippe. Jeg tenker det verste og begynner å rope etter jenta. Jeg hører noe, men vet ikke om det jeg hører er riktig, skriver hundeføreren.

FUNNET AV HUNDEFØRER: Ellinor (6) var savnet i 13 timer, men ble til slutt funnet av en redningshund og føreren dens. Foto: Pontus Orre , Aftonbladet

Men hundeføreren ga seg ikke. Han fortsatte å rope etter Ellenor og plutselig var det noen som svarte han nede fra dypet.

Etter å ha klatret ned på en avsats dukker ansiktet til en liten jente opp. Hun var våt og kald, men ved godt humør, skriver han.

– Det er en tøff liten jente som tar meg i hånden og klatrer opp på egen hånd. Jeg er virkelig imponert over denne jenta!

Mandag morgen gikk Ellenors mor ut på Facebook for å takke for hjelpen de fikk i leteaksjonen.

«Stor takk til alle som hjalp til med å finne vår lille Ellenor på Blacksås! Ellenor sender en ekstra takk til den snille hunden» skriver hun.

Ellenor skal ha pratet varmt om sin redningshund etter å ha blitt funnet.

– Hunden var snill som kom og hentet henne, sa hun. Også fikk hun godteri av politiet, sier pappa Anders til Aftonbladet.

I tillegg til politiet jobbet også hjemvernet og «Fjällräddningen» i søket. Til sammen deltok omtrent 130 mennesker under leteaksjonen, ifølge Aftonbladet.

Ellenor tilbrakte natten på Hudviksvall sykehus for rutinekontroll, og skal ifølge moren glede seg til å komme hjem igjen.