Matias (19) fikk 20-kiloslaks på sin første fisketur

Snøret hadde bare vært i vannet en time da kjempen bet på. – Fisken var helt vill, sier 19-åringen.

Fiskelykken slo virkelig til på Matias Lyngvær Stolens laksedebut. 19-åringen var på tur med sin langt mer erfarne pappa Morten. Og det tok bare en time før sønnen hadde slått fars personlige rekord på 17-kiloslaks.

Det var fiskenettsiden Hooked som først skrev om kjempelaksen.

Kjempet i en halvtime

Far og sønn bor i Jessheim, men dro for helgen på tur til Namsen i Nord-Trøndelag. Matias skulle debutere som laksefisker, og hans første møte med laksen ble et skikkelig basketak.

Far satt ved årene, mens Matias passet stengene. Plutselig rykker det skikkelig til.

– Fisken gikk knallhardt i overflaten fra starten av, og jeg tenkte at kanskje det var en tikilosfisk som var feilkroket etter noe, forklarer Morten.

I 20 minutter kjempet Matias mot fisken som raste opp og ned i elven. Omsider kom den mot land, og far og sønn fikk sitt første glimt av beistet. Og kroken satt perfekt i fiskemunnen. Det skille imidlertid ennå ti minutter dragkamp til før de fikk kjempen inn i håven.

– Jeg fikk egentlig ikke så mye tid til å tenkte, for fisken var helt vill, og situasjonen ble litt kaotisk. I tillegg hylte fatter'n gode tips i bakgrunnen. Men det var litt av en opplevelse, og veldig moro, forteller Matias til Hooked.

123 CENTIMETER: En time som laksefisker var alt Matias (19) trengte for å få dette beiset på kroken. Foto: Privat

Skal avstøpes

De vitale mål: 123 centimeter lang og 20 kilo tung.

– Hele opplevelsen var fantastisk. Jeg kunne faktisk ikke ønsket med noe bedre, sier en stolt far.

Matias har fisket tidligere, men helgen var altså laksedebuten. Og de aller færreste kan fortelle om en så diger fisk selv gjennom et helt liv. Det har gitt mersmak.

– Vi snakker allerede nå om å reise opp igjen senere i år. Det er flere andre i familien som har meldt sin interesse også, så det blir fort en familietur neste gang, sier storfiskeren.

Nå er kjempelaksen sendt til fagfolk for avstøpning.

– Jeg fikk grei beskjed av kjerringa at noe slikt aldri hadde vært aktuelt dersom det var jeg som fikk den, men siden det var eldstemann sin fisk var det greit, forteller pappa.