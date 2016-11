10 nye navn får navnedag

Mohammad, Ali, Fatima og syv andre navn får i 2017 egne navnedager i den norske almanakken.

Fra 2017 blir ti arabiske navn innlemmet i kalenderen. De får altså egne navnedager.

Almanakkforlaget har lenge snakket om å innlemme navn fra andre kulturer i kalenderen.

Mohammad var det mest populære navnet blant nyfødte gutter i Oslo i 2015.

– Disse navnene er rett og slett plukket ut på grunnlag av frekvens i statistikkene til Statistisk sentralbyrå. Det handler utelukkende om at navnene er mye brukt, forklarer Solveig Wikstrøm, rådgiver ved Universitetet i Oslo og fagansvarlig for navnekalenderen.

– En anerkjennelse



Wikstrøm opererer med en minimumsgrense på 450 navnebærere for hvert navn i kalenderen.

– Navnene med arabisk-muslimsk opprinnelse ble valgt fordi de er blant de mest brukte i Norge. Saken er at flest mulig nordmenn skal få sin egen navnedag, uavhengig av navnenes opprinnelse, sier Wikstrøm.

– Det finnes ingen grunn til å holde ikke-europeiske navn utenfor, så lenge de kvalifiserer rent statistisk. Det er absolutt på sin plass og kan fungerer som en anerkjennelse at disse navnene har en naturlig plass i det moderne Norge.

Den flerkulturelle nettavisen Utrop har snakket med Islamsk Råd Norge (IRN) som er positive til at navn med muslimsk opprinnelse får navnedag i Norge.

– Vi tror mange som har de navnene vil bli glade for å lese navnene sine i almanakken. Når det er sagt, er det på sin plass å nevne at vi i utgangspunktet ikke har noen særlig formening om de navnene skal stå der. Det ligger hos Almanakkforlaget som har sine kriterier og regler som de følger for navnedag i almanakke, sier Methab Afsar, som er generalsekretær i IRN til Utrop.

Forventer reaksjoner



Direktør Hans Olav Hoff i Almanakkforlaget forteller at 2017 er det første året at ikke-typisk norske navn innlemmes i forlagets navnekalendere.

– Forventer dere noen reaksjoner?

– Det er riktig å ta med disse navnene så lenge de faller innenfor kriteriene. Det har også hendt at vi har fjernet norske navn som er blitt umoderne, forklarer Hoff.

– Mohammad havnet på søndag 16. april, påskedagen, sammen med Magnus og Mons, men det er tilfeldig da påskedagen er en bevegelig helligdag. Men jeg ser ikke bort fra at noen vil reagere, tilføyer direktøren.

Navnedagenes plassering i 2017:

6. januar – Aisha, 725 bærere. Navnedag med Aslaug og Åslaug.

16. januar – Hassan, 1206 bærere. Navnedag med Hilmar og Hjalmar.

2. februar – Omar, 1252 bærere. Navnedag sammen med Jostein og Jomar.

18. februar – Fatima, 1268 bærere. Navnedag sammen med Frode og Frøydis.

7. mars – Ali, 3258 bærere. Navnedag sammen med Are og Arild.

16. april – Mohammad, 4119 bærere. Navnedag sammen med Magnus og Mons.

Alternative former: Mohamed (3055 bærere), Mohammed (2478 bærere), Muhammad (1601 bærere).

16. mai – Samira, 498 bærere. Navnedag sammen med Sara og Siren.

21. juni – Ahmed, 2486 bærere. Navnedag sammen med Agnar og Annar.

Alternativ form: Ahmad (1114 bærere).

10. juli – Amina, 1127 bærere. Navnedag sammen Anita og Anja.

8. august – Yasmin, 555 bærere. Navnedag sammen med Evy og Yvonne.