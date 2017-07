Charlotte (14) fikk deler av ansiktet spist opp av vaskebjørn som spedbarn

Nå får 14-åringen en stor drøm oppfylt – hun kan snart bruke øreringer.

Charlotte Rose Ponce (14) fra Michigan har tidligere fått operert inn nytt øre og nese. Hun har vært av og på operasjonsbordet gjennom hele livet etter å ha fått ansiktet delvis spist opp av familiens kjæle-vaskebjørn, skriver lokalavisen Detroit Free Press.

Krabbet opp i barnesengen

Da Charlotte var bare 3 måneder gammel ble hun lagt til å sove i barnesengen sin med en flaske melk. Hun skal ha fått sølt melk i ansiktet, noe som kan ha lokket vaskebjørnen oppi sengen. Den begynte å spise av ansiktet hennes, og hun mistet både nese og høyre øre.

– Det er et mirakel at hun overlevde, sier Charlottes mor, Sharon Ponce, til avisen.

Som følge av den tragiske hendelsen mistet både mor og far foreldreretten for både Charlotte og den eldre broren, men gjenvant den kort tid etter.

Etter mer enn tolv operasjoner begynner ansiktet hennes å ta form igjen. Den siste operasjonen involverte nytt vev til øret, kinnet, nesen og overleppen.

Grodde øre på underarmen

Charlotte gjennomgikk en innviklet operasjon i 2014. Kirurgen tok brusk fra ribbeina hennes, formet de til en «C», som deretter ble plassert under huden på underarmen hennes. Der fikk den «vokse» i tre måneder, og festet der hvor hennes høyre øre befant seg for ulykken. Prosedyren ved gro et øre på underarmen er svært sjelden, og kirurgen hevder det har blitt gjort færre en fem ganger.

Før dette ble Charlottes nye nese bygd med hud fra andre steder på kroppen og brusk fra ribbeina. Amerikaneren fikk også overleppen rekonstruert.

– Hun har aldri grått. Hun har aldri klaget over en eneste operasjon, forteller kirurg Kongrit Chaiyasate.

Under siste operasjon, som ble gjennomført torsdag, ble vev fra magen til Charlotte flyttet til bak det høyre øret for gi bedre støtte. Også overleppen ble bygd ut.

Hjemme hos familien venter det mer enn 50 øreringer. Etter torsdagens operasjon forteller kirurgen av hun burde være i stand til å få hull i øret.