To skadet etter knivstikking i Kristiansand

En tenåringsjente er pågrepet etter en knivepisode på Sørlandssenteret i Kristiansand.

Klokken 17.33 onsdag kveld fikk politiet melding om en knivstikking på Sørlandssenteret i Kristiansand. Hendelsen skal ha skjedd på Coop Obs, som nå er midlertidig stengt.

Politiet skriver på Twitter at de har kontroll på gjerningspersonen. To personer er skadet etter hendelsen, og er kjørt bort i ambulanse, ifølge NTB. Skadeomfanget er uvisst.

En kvinne i tenårene står bak knivstikkingen, bekrefter politiet overfor TV 2. Hun er pågrepet av politiet. Politiets kriminalteknikere jobber på åstedet. Jenta skal være kjent for politiet fra tidligere forhold, skriver TV 2.

Et samboerpar og deres sønn på tre år var til stede på Sørlandssenteret der knivstikkingen fant sted.

– Vi kom ut av heisen. Plutselig kom en dame rett mot oss, hun hadde kniv og hylte og skrek, men hun fortsatte mot rulletrappen. Så kom det flere ansatte fra Coop Obs og andre butikken som løp etter. Det virket veldig dramatisk, forteller det ene vitnet. til VG.

Han forteller at dette var etter knivstikkingen skal ha funnet sted, men at de ikke så noe blod. Etter møtet med kvinnen med kniv skal de ha gått ut på parkeringsplassen, hvor ambulanse var raskt på stedet.

Familien er på ferie, og hadde tatt turen innom Sørlandssenteret etter å ha vært i dyreparken i Kristiansand.

– Vi ble litt skjelvne. Det er sånn man leser om i avisen, ikke noe man opplever selv, sier vitnet.

Et annet vitne forteller til TV 2 at flere personer måtte søke tilflukt i en annen butikk. De skal ha barrikadert seg og tatt med gitteret for å skjerme seg mot gjerningspersonen.