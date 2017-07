Tenåringsjente pågrepet etter knivepisode - to skadet

KRISTIANSAND (VG) – Plutselig kom en kvinne rett mot oss, hun hadde kniv og hylte og skrek, sier et vitne til knivepisoden på Sørlandssenteret i Kristiansand.

Klokken 17.33 onsdag kveld fikk politiet melding om en knivstikking på Sørlandssenteret i Kristiansand. To personer er kjørt til sykehus med uvisst skadeomfang. Hendelsen skal ha skjedd på Coop Obs, som nå er midlertidig stengt.

Jenta er kjent fra tidligere forhold

En kvinne i tenårene står bak skadene, bekrefter politiet. Hun er pågrepet av politiet. Politiets kriminalteknikere jobber på to åsteder inne på Coop Obs. Jenta skal være kjent for politiet fra tidligere forhold.

– Hun er pågrepet. Hun vil bli framstilt for helsevesenet før vi gjør noe mer, sier operasjonsleder Audun Eide i Agder politidistrikt til VG.

– Vi har fått melding om knivstikking, men kan ikke si noe om hva som er blitt brukt, sier han.

Det er uvisst om kvinnen som er pågrepet er fra Kristiansand.

Familie møtt av jenta med kniv

Et samboerpar og deres sønn på tre år var til stede på Sørlandssenteret der knivstikkingen fant sted.

– Vi kom ut av heisen. Plutselig kom en kvinne rett mot oss, hun hadde kniv og hylte og skrek, men hun fortsatte mot rulletrappen. Så kom det flere ansatte fra Coop Obs og andre butikken som løp etter. Det virket veldig dramatisk, forteller det ene vitnet. til VG.

Han forteller at dette var etter knivstikkingen skal ha funnet sted, men at de ikke så noe blod. Etter møtet med kvinnen med kniv skal de ha gått ut på parkeringsplassen, hvor ambulanse var raskt på stedet.

Familien er på ferie, og hadde tatt turen innom Sørlandssenteret etter å ha vært i dyreparken i Kristiansand.

– Vi ble litt skjelvne. Det er sånn man leser om i avisen, ikke noe man opplever selv, sier vitnet.

POLITI PÅ STEDET: To steder på Coop Obs er nå under etterforskning etter knivepisoden. Foto: Gisle Oddstad , VG

– Stor kjøttkniv

En ansatt forteller til VG at jenta ble pågrepet rett over butikken hun jobber i.

– Vi fikk først beskjed om at legepersonell måtte komme til Coop Obs. Ikke lenge etter fikk alle i andre etasje beskjed om å komme ned. Vi ser folk løpe i overetasjen og hører noen som skriker, sier vitnet.

Hun forteller at jenta skal ha viftet med en stor kjøttkniv, men at hun ikke er sikker på om det var blod på den.

Vitnet tror det tok rundt en halvtime fra den første beskjeden på høyttaleren kom, til jenta ble pågrepet.

– Det var først to menn som prøvde å roe henne ned. Da skrek hun mer og viftet med kniven mot de, sier hun.

Videre forteller hun at senteret fortsatt er åpent.

– Det var veldig ekkelt. Jeg har ikke lyst til å være på jobb, sier vitnet.

Et annet vitne forteller til TV 2 at flere personer måtte søke tilflukt i en annen butikk. De skal ha barrikadert seg og tatt med gitteret for å skjerme seg mot gjerningspersonen.