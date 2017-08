Marie Skuland (17) døde av ett knivstikk

Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at Skuland kun ble rammet av ett knivstikk. Politiet vil ikke ut med hvor hun ble stukket.

26. juli ble to personer knivstukket på Coop Obs på Sørlandssenteret i Kristiansand. Marie Skuland (17) døde samme kveld. Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at et knivstikk er dødsårsaken, skriver NRK Sørlandet.

Bakgrunn: Jente (17) døde etter knivstikking i Kristiansand – jente (15) drapssiktet

Politiet forteller at de mener de har dannet seg et greit bilde av selve hendelsesforløpet. De fokuserer nå på hva som kan ha vært motivet for drapet.

En 23 år gammel kvinne ble lagt inn på sykehus med kritiske skader.

Venninner om Marie Skuland (17): – Snilleste jenta jeg vet om

Den 15 år gamle jenta som er siktet for drap og drapsforsøk nekter straffskyld. Det er foretatt en rettpsykiatrisk vurdering av jenta, men politiet ønsker ikke å gå ut med hva den sier. Jenta ble lagt inn frivillig til observasjon ved barne- og ungdomspsykiatrien ved Sørlandet sykehus.

Hun er nå overført til Bjørgvin ungdomsfengsel i Bergen.

Knivdrapet på Sørlandssenteret: 12 grusomme minutter

15-åringen har vært i tett kontakt med nødetatene etter å gjentatte ganger ha forsøkt å ta sitt eget liv. Hun flyttet til Kristiansand i 2006 fra et annet sted i Norge. Hun har hatt en turbulent oppvekst med problemer i hjemmet. Hun havnet derfor under barnevernets omsorg.

Hun har skrevet om selvmordsforsøkene i et åpent leserinnlegg, hvor hun forteller at det hele veien har vært et rop om hjelp.