Jente (17) døde etter knivstikking i Kristiansand – jente (15) drapssiktet

KRISTIANSAND (VG) En 15 år gammel jente er siktet for drap og drapsforsøk etter at en kunde og en ansatt ble knivstukket i en butikk på Sørlandssenteret.

Det var ved 17.30-tiden onsdag ettermiddag at de to ble knivstukket inne på Coop Obs. Like før klokken 00.30 natt til torsdag bekrefter politiet i en pressemelding at en 17 år gammel jente døde på sykehus som følge av skadene.

– Pårørende er varslet, sier fungerende påtaleleder Cecilie Pedersen Hille.

Skadeomfanget til den andre fornærmede er foreløpig ukjent. En 15 år gammel jente ble pågrepet på kjøpesenteret, og er nå siktet for drap og drapsforsøk.

– Hun hadde tidligere på dagen rømt fra en barnevernsinstitusjon på Sørlandet, sier Hille.

Den døde 17-åringen jobbet som vikar ved den aktuelle butikken, bekrefter administrerende direktør Tore Klovning i Coop Sørvest.

– Våre tanker og dypeste medfølelse går til familie, kolleger og etterlatte, sier han til Fædrelandsvennen.

Omstendighetene rundt drapet- og drapsforsøket er fortsatt uklare, og politiet sier at de ikke vil vare på spørsmål før en pressekonferanse torsdag formiddag.

Familie møtte jente med kniv

VG snakket onsdag kveld med flere vitner som forteller om dramaet som utspant seg på det populære kjøpesenteret. Et samboerpar forteller at de var på vei ut av heisen med sønnen på tre år da en jente kom løpende mot dem.

– Hun hadde kniv og hylte og skrek, men hun fortsatte mot rulletrappen. Så kom det flere ansatte fra Coop Obs og andre butikken som løp etter. Det virket veldig dramatisk, forteller mannen til VG.

POLITI PÅ STEDET: To politibetjenter på åstedet etter at to personer ble knivstukket på Sørlandssenteret. Foto: Gisle Oddstad , VG

Han sier at dette trolig var etter knivstikkingen, men at de ikke så noe blod. De gikk ut på parkeringsplassen, hvor det sto flere ambulanser.

– Vi ble litt skjelvne. Det er sånn man leser om i avisen, ikke noe man opplever selv, sier vitnet.

– Stor kjøttkniv

En ansatt på senteret forteller til VG at jenta ble pågrepet rett overfor butikken hun selv jobber i.

– Vi fikk først beskjed om at legepersonell måtte komme til Coop Obs. Ikke lenge etter fikk alle i andre etasje beskjed om å komme ned. Vi ser folk løpe i overetasjen og hører noen som skriker, sier vitnet.

SPERRET AV: Politiet er på Coop Obs etter at en kunde og en ansatt ble knivstukket onsdag ettermiddag. Foto: Gisle Oddstad , VG

Hun forteller at jenta skal ha viftet med en stor kjøttkniv. Vitnet tror det tok rundt en halvtime fra den første beskjeden på høyttaleren kom, til jenta ble pågrepet.

– Det var først to menn som prøvde å roe henne ned. Da skrek hun mer og viftet med kniven mot dem. Det var veldig ekkelt. Jeg har ikke lyst til å være på jobb, sier hun,

VG har snakket med et tredje vitne som var på besøk på senteret. Han forteller at en ansatt fortalte at han hadde sett jenta ta kniven fra en sushibar. De ansatte på butikken vitnet var i, skal ha tatt ned gitteret, slik at de ble skjermet fra jenta.

– Etter de tar ned gitteret ser vi at hun kommer rundt hjørnet og løper litt rundt omkring, forteller han.