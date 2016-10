Politimann og mistenkt påkjørt i Trondheim

Den mistenkte mannen i 30-årene løp ut i veien da han forsøkte å stikke av fra politiet.

– Han løp rett ut i den trafikkerte veien med en politimann i hælene da begge ble truffet av en drosje. Det var en stressende situasjon. De var begge ved bevissthet, men skadeomfanget er ukjent, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt til VG.

Både politimannen og mistenkte er natt til torsdag kjørt til St. Olavs hospital, men ifølge politiet skal ingen av dem være livstruende skadet.

Kort tid i forveien hadde en politipatrulje stoppet to menn i 30-årene i Holtermannsveien ved Tempe kirke for kontroll etter mistanke om at de var i besittelse av narkotika. Mannen som ikke ble påkjørt er nå dimittert av politiet.

Politiet vil nå avhøre drosjesjåføren, og Spesialenheten for politisaker er varslet om hendelsen.