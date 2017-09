Nokas-Betew vil ikke forklare seg

OSLO TINGRETT (VG) Nokas-raneren Metkel Betew (39) har ikke latt seg avhøre av politiet – og ønsket ikke å forklare seg i «Sult»-rettssaken i dag.

– Jeg ønsker ikke å forklare meg, svarte Metkel Betew i retten torsdag ettermiddag.

«Operasjon sult» * I slutten av oktober ble Nokas-raneren Metkel Betew (39) løslatt fra forvaringsdommen på 16 år etter dødsranet i Stavanger i 2004. Politiet i Oslo mistenkte raskt at 39-åringen planla nye straffbare forhold, og etablerte «Operasjon Sult» i all stillhet. * Etterforskningen ble tildelt enorme ressurser, og politiet fikk tilgang på hele verktøykassen av metoder, deriblant tre undercover-agenter fra politiet i Danmark. Disse agentene infiltrerte Betews narkoliga i hovedstadens kriminelle underverden, ved å spille hardbarkede gangstere med bånd til russisk mafia. * I løpet av den nesten ett år lange etterforskningen mener politiet at de avslørte grove narkotikaforbrytelser, planer om ran av en verditransport og drapsplaner mot Imran Saber (39) alias «Onkel Skrue». Politiet mener Betew bestilte drapet, og at Bandidos-profilen Lars Harnes (49) skulle gjennomføre det. * Totalt 13 personer står nå tiltalt i Oslo tingrett, for blant annet drapsforbund, ransforbund, mafiavirksomhet og grove narkotikaforbrytelser. Ingen erkjenner straffskyld i saken.

Onsdag i forrige uke startet straffesaken som har fått kallenavnet «Operasjon Sult» i Oslo tingrett. Politiet mener Nokas-raneren Metkel Betew (39) var lederen av en kriminell liga som innførte 50 kilo cannabis og 20 kilo ecstasy til Norge, samt la planer om å drepe Imran «Onkel Skrue» Saber og å gjennomføre et spektakulært ran av en verditransport ombord i et fly på Gardermoen.

I samme straffesak står også ytterligere tolv andre menn tiltalt etter blant annet mafiaparagrafen, grove narkotikaforbrytelser, rans- og drapsplaner. Alle de tiltalte nekter straffskyld.

Les mer (VG+): Nokas-ranerens nettverk

Har ikke latt seg avhøre



Den første delen av den pågående rettssaken omhandler narkotika, og Betew er en av de siste tiltalte som skulle forklare seg. Siden han ble pågrepet i juni 2015 har han sittet i varetekt og vært innkalt til flere avhør. Han har ikke hatt et ønske om å forklare seg til politiet.

Sult-tiltalt i retten: Mener politiet gjorde ham til kriminell.

Det har derfor vært knyttet en ekstra spenning til hovedforhandlingen, da han på nytt ville få spørsmål om han er villige til å avgi en fri forklaring eller svare på spørsmål fra aktørene.

Det ønsket han altså ikke.

Betew har ved én anledning avgitt en kort forklaring for dommeren i Oslo tingrett under et fengslingsmøte, men siden offentligheten er pålagt referatforbud under slike rettsmøter, har ikke VG anledning til å gjengi innholdet i forklaringen.

Hemmelig etterforskning

Metkel Betew ble dømt til 16 års forvaring for sin deltagelse i Nokas-ranet i Stavanger i 2004. I oktober 2014 ble Betew løslatt fra forvaring og hevdet at han ville bruke livet utenfor murene til studier.

Politiet var av en annen oppfatning, og kort tid etter løslatelsen ble det etablert en omfattende skjult etterforskning mot Nokas-raneren, som fikk kallenavnet «Operasjon Sult».

Etterforskningen pågikk i nesten ett år, deriblant ved hjelp av tre danske politiagenter som gikk undercover for å infiltrere miljøet ved å spille – tunge kriminelle med bånd til russisk mafia.