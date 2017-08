IS på retrett i Syria

Den Islamske Stat må gi opp kontrollen over byen al-Sukhna, den siste store byen i et område de tidligere kontrollerte store deler av.

Den syriske hæren og Assads allierte har tatt den siste store byen IS holder i Homs-provinsen i Syria, melder nyhetsbyrået Al Jazeera.

Provinsens største by, som også heter Homs, var før krigen et stort industrisenter sentralt i Syria, og den tredje største byen i landet etter Aleppo og Damaskus.

Både Homs og det som ble regnet som den siste IS-kontrollerte byen i provinsen, al-Sukhna, er nå under kontroll av Assads hær.

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) kunne lørdag melde om at al-Sukhna hadde blitt tatt fra IS-styrkene, og at den syriske hæren avanserer mot IS-baser østover i landet.

De IS-kontrollerte områdene i Syria er under angrep fra flere hold: Den syriske hæren er på offensiven både i Hama-provinsen i sentral-vest og i Raqqa-provinsen i nord, mens Syrian Democratic Forces (SDF) i samarbeid med USA-ledede operasjoner holder på å ta byen Raqqa i nord, som har vært hovedsete for IS i Syria.

I et intervju med BBC sier US Special Envoy Brett McGurk at omtrent 45 prosent av Raqqa nå er under kontroll av amerikanerne og deres allierte.

– I dag i Raqqa kjemper ISIS for hver eneste siste blokk, mens de kjemper for sin egen overlevelse.

McGurk regner med at cirka 2000 IS-soldater er igjen i byen, mens antall sivile anslås å være mellom 20 000 og 50 000.

Tapet av Raqqa vil være et massivt tap for IS etter at de mistet Mosul i forrige måned, som var den viktigste byen de hadde i Irak.

McGurk forteller at IS har mistet 78 prosent av sitt territorium i Irak og 58 prosent av territoriet i Syria.

Mer enn 300 000 mennesker har mistet livet i den seks år lange krigen i Syria. Elleve millioner er på flukt på grunn av kampene.

