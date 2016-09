Ny norsk forskning om unge som overlever kreft: Sliter i voksenlivet

De som rammes av kreft i ung alder, har større risiko for å bli arbeidsledige og økonomisk avhengige, viser ny norsk studie.

Barn, ungdom og unge voksne som har vært rammet av kreft, har høyere risiko for å slite økonomisk og bli stående utenfor arbeidslivet selv om de har blitt kreftfri.

Det viser en studie utført ved Universitetet i Bergen.

FORSKER: Maria Winther Gunnes. Foto: UiB

– Det vi var interessert i å se på, er i hvilken grad de klarer seg økonomisk i voksenlivet, og vi ser at det er en betydelig økt risiko for arbeidsledighet blant denne gruppen, sier doktorgradsstipendiat Maria Winther Gunnes.

I studien har hun kartlagt hvor mange av dem som er født i Norge i årene mellom 1965 og 1985, som har fått en kreftdiagnose før de fylte 24. Deretter har hun studert hvordan disse har klart seg økonomisk og på arbeidsmarkedet i etterkant av diagnosen, sammenlignet med dem som er født i samme periode, men som ikke fikk en kreftdiagnose.

Dette viser studien:

* De har 40 prosent høyere risiko for å bli arbeidsledige.

* De har 40 prosent høyere risiko for å motta økonomisk sosialhjelp enn andre.

* Kvinnelige kreftoverlevere har høyere risiko for å bli økonomisk avhengige enn menn.

Ble syk under utdanningen

Anniken Golf Rokseth (30) fra Oslo fikk påvist lymfekreft med spredning da hun var 23 år gammel.

Etter flere behandlingsrunder ble hun erklært kreftfri for tredje gang i mai 2013.

Siden har hun vært kreftfri, men på grunn av senskader etter sykdommen, måtte hun fullføre sitt påbegynte bachelorstudium i samfunnsøkonomi på deltid, noe hun ble ferdig med til jul i fjor. Da hun var klar for å søke jobb, kunne hun ikke vise til annen arbeidserfaring enn deltids- og sommerjobber da hun var yngre, forteller hun.

– Jeg var veldig bekymret da jeg skulle ut og søke jobb. Jeg tenkte: «Hvor skal jeg begynne? Hvem i all verden skal ansette meg? Jeg er nesten 30 år og har aldri hatt en ordentlig jobb», sier Rokseth.

I løpet av sykdomsperioden var hun imidlertid engasjert i organisasjonene Unge Funksjonshemmede og Ung Kreft. Hun innså at kreft var noe hun var blitt god på, og søkte derfor jobb hos Kreftforeningen. I dag er hun deltidsansatt der, som rådgiver ved Seksjon for levekår og rehabilitering.

Ikke overrasket

Rokseth er ikke overrasket over funnene i den nye studien. 30-åringen er også styremedlem i Ung Kreft, og kjenner gjennom organisasjonen til flere unge kreftrammede som sliter med å komme i arbeid.

– Det som ofte er problemet med de unge, er at de får kreft mens de er under utdanning. Mange nyutdannende sliter med å få jobb, så du kan tenke deg hvordan det er hvis du har vært syk og kanskje brukt dobbelt så lang tid på studiene. Kanskje har du tilretteleggingsbehov i den nye jobben i tillegg, sier hun.

Golf Rokseth mener imidlertid unge kreftoverlevende også har fordeler som arbeidstagere.

– Jeg skulle gjerne hatt en holdningsendring hos arbeidsgivere, men også mye mer kunnskap i Nav og helsevesenet om senskader og hva dette gjør med unge mennesker. Men det viktigste er at de som har vært syke, får en selvtillitsboost og klarer å snu det vanskelige de har vært gjennom til sin fordel. Når du har vært gjennom så voldsomme greier som kreft er, får du egenskaper og erfaringer som andre ikke har, sier hun.

Artikkelen fortsetter under bildet

ETTERVIRKNINGER: Selv om du friskmeldes fra kreftsykdommen, kan du komme til å slite i voksenlivet, ifølge studie gjort ved Universitetet i Bergen. FOTO: SHUTTERSTOCK

Tøffe behandlinger



Winther Gunnes har ikke studert årsakene til hvorfor en så stor prosentandel ser ut til å slite i voksenlivet, men hun har noen teorier. Det er nemlig ikke sånn at bare fordi du ikke lenger har kreft, så er du frisk.

– Vi vet at 2/3 barnekreftoverlevende lever med en kronisk helsetilstand. Ja, vi redder dem fra å dø, men mange av dem får plager i etterkant, både fysiske og psykiske, sier Winther Gunnes, som har jobbet som lege på barnekreftavdelingen ved Haukeland sykehus siden 2007. Denne stillingen har hun permisjon fra.

Tradisjonelle kreftbehandlinger kan i seg selv være svært belastende for pasienten.

– Ta hjernesvulst for eksempel, her snakker vi om veldig heftig behandling på en hjerne som er under utvikling. Da er vi kanskje ikke så overrasket over at det slår negativt ut. Mange er behandlet for 20–30 år siden, og det skal sies at vi har jobbet mye med å utvikle mer skånsomme behandlinger siden den gang, sier hun.

Hjelp livet gjennom



For å snu tendensen, og sørge for at disse tallene endrer seg til det bedre i fremtiden, mener forskeren at det må opprettes regionale, tverrfaglige poliklinikker som kan bistå denne pasientgruppen gjennom livet.

– I andre land har de slike, hvor det jobber leger, sykepleiere, psykiatere og sosionomer, som kan hjelpe dem i de fasene de trenger støtte, sier hun.

Winther Gunnes forteller at det i Norge i dag ikke finnes oppfølgingstilbud til unge barnekreftpasienter etter at de har fylt 18, og at det snakkes for lite om hvilke utfordringer som kan komme etter tøffe kreftbehandlinger. Oppfølgning krever kompetanse utover det en fastlege vanligvis kan gi, mener hun.

PROFESSOR: Siri Forsmo. Foto: Privat

– Det er heldigvis få som får kreft i barnealder, men da blir kompetansen i forhold til oppfølgingen lokalt også liten. Det må det gjøres noe med, sier Winther Gunnes, hvis studie har fått støtte fra Helse Vest og Kreftforeningen.

Siri Forsmo, professor og leder ved institutt for samfunnsmedisin ved NTNU, mener funnet fra UiB er viktig. Hun påpeker at gruppen det gjelder, har hele livet foran seg:

– Det er et viktig funn. Det tyder på at man må være spesielt oppmerksom på om man må inn med hjelpetiltak i skolen for denne gruppen, eller om de må følges opp ekstra på en annen måte, selv om de medisinsk sett har blitt friske, mener instituttlederen.