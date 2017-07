Ny forskning: Trafikkstøy kan øke faren for tarmkreft

Hvis danske forskere har rett, bør du vurdere å legge soverommet mot bakgården.

En ny studie publisert i tidsskriftet Cancers, Causes & Control viser at trafikkstøy kan kobles til tarmkreft, skriver forskning.no.

Forskerne bak studien fra danske Kræftens Bekæmpelse mener årsaken til sammenhengen er at trafikkstøy kan forstyrre nattesøvnen og stresse kroppen, noe som kan gi økt risiko for tarmkreft.

Denne kreftformen er nå den nest hyppigste kreftformen for menn og kvinner i Norge. Norske kvinner ligger på verdenstoppen i tarmkreft-statistikken.

Tarmkreft er bare én av sykdommene der risikoen sannsynligvis stiger hvis man bor i et område med mye trafikkstøy. Tidligere studier har pekt på sammenheng mellom trafikkstøy og sykdommer som brystkreft, lymfekreft, diabetes og hjerte/kar-sykdommer.

– Sammenhengen skyldes underliggende biologiske mekanismer som vi ikke kjenner til enda. Men årsaken er kanskje at trafikkstøy forstyrrer nattesøvnen, og det påvirker hormoner i kroppen, sier postdoktor ved Kræftens Bekæmpelse Nina Roswall, som står bak den nye studien, til danske videnskab.dk.

– Gir mening

Forskerne bak studien har tatt utgangspunkt i 50.000 dansker og sett på hvor mye trafikkstøy de har blitt utsatt for i hjemmet. Dette har de sett i sammenheng med risikoen de har for å utvikle tarmkreft ti år senere.

– Vi har tidligere sett en sammenheng mellom trafikkstøy og risikoen for bryst- og lymfekreft, så det gir god mening at det også kan føre til andre typer kreft, sier Nina Roswall til videnskab.dk.

Av de 51.283 danskene som deltok i studien, har 1134 av dem utviklet tarmkreft siden forskningsprosjektet begynte på midten av 90-tallet. Risikoen økte i omfang jo mer trafikkstøy de var utsatt for.

Forskerne har justert i sine beregninger for faktorer som sosiale forhold, inntekt og utdannelse.

Studien er den eneste hittil som påviser sammenhengen mellom tarmkreft og trafikkstøy. Derfor bør man være forsiktig med å trekke konklusjoner, mener Henrik Kolstad, klinisk professor ved Institutt for Klinisk Medisin ved Aarhus Universitet.

– Dette gir oss unike muligheter for å si noe om hvordan miljøet påvirker vårt kropp og helbred. Samtidig er vi nødt til å ta forbehold i konklusjonene. Man kan ikke utelukke at andre faktorer, som for eksempel sosiale forhold, spiller inn, sier professoren til videnskab.dk.

Flytt soverommet

Folk som bor i områder med mye trafikkstøy kan redusere risikoen selv, mener Nina Roswall.

– Jeg vil anbefale å ha soverommet liggende ut mot en bakgård eller lignende, og at man har så støyisolerende vinduer som mulig, sier hun til nettstedet.