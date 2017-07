Fikk livet tilbake etter å ha mistet halve ansiktet

Tim McGrath (38) fra Michigan fikk en ekstremt sjelden kreftsykdom som kostet ham halve ansiktet.

I februar 2014 fikk McGrath den sjeldne diagnosen synovial sarkom, en type bløtvevs-kreft, etter å ha hatt store smerter i kjeven. En MR-undersøkelse viste en svulst på størrelse med et egg.

McGrath ønsket ikke å operere bort svulsten, og brukte de neste 18 månedene på å prøve andre alternativer. Dessverre er kreftsykdommen motsandsdyktig mot blant annet cellegift, og svulsten fortsatte å vokse.

– Mot slutten av mai 2015 var svulsten dobbelt så stor og jeg måtte ha en trakeotomi slik at jeg kunne puste og et rør slik at jeg kunne spise, fordi svulsten hadde invadert munnhulen min, forteller han til New York Post, som først omtalte saken.

Ville gi opp

STOR SVULST: Kreftsvulsten i ansiktet til McGrath fortsatte å vokse, men er nå operert bort. Caters News Agency

Store doser med stråling fikk svulsten til å begynne å dø, krympe og etter hvert delvis falle av. McGrath kunne spise små mengder mat igjen.

I oktober 2015 undergikk 38-åringen en 30 timer lang operasjon for å fjerne resten av svulsten, og for å rekonstruere ansiktet. Der ble han liggende i syv uker.

– Før operasjonen fortalte de hva som var som var ytterste konsekvens. De sa jeg kunne miste mitt venstre øye og venstre øre, men jeg trodde ikke det kom til å bli nødvendig, sier McGrath.

Det ble derfor et stort sjokk da han våknet. Kirurgene hadde i tillegg fjernet mesteparten av ryggmusklene, et ribbein, en del av skulderbladet og en del av skulderen.

– De gjorde det for å kunne gjenoppbygge beinstrukturen og de omkringliggende områdene, men kroppen min avviste de første forsøkene, sier han.

Han fikk flere infeksjoner i ettertid. McGrath forteller at det var vanskelig å holde motet oppe, og at han var nær ved å gi opp flere ganger.

Ser framover

FØR SVULSTEN: Tim McGrath var en ivrig golfspiller før han fikk kreft. Caters News Agency

Amerikaneren gjorde et valg om å bytte til en annen kirurg som han hadde hørt om gjennom en venn. Han forteller at den nye kirurgen har gitt han nytt håp.

Kirurgen har brukt hud fra beinet og overarmen til McGrath for å bygge opp trekkene på den venstre siden av pasientens ansikt.

– Jeg har hatt over 20 operasjoner, og fem av dem har vært med Dr. Chaiyasate, hvor ingen av operasjonene har blitt avvist av kroppen min. Han vil nå at jeg skal ta et års pause for å hvile og få tilbake styrken min, la hevelsen gå ned og bare ha det gøy i livet mitt, sier McGrath.

Selv om han ikke kan drikke eller spise gjennom munnen eller uttale bestemte ord lenger, forteller McGrath at livsvaliteten hans har økt betraktelig.

Til vinteren vil rekonstrueringen av ansiktet hans fortsette, og kirurgen håper at McGrath etter hvert kan få bedre taleevne, og evnen til å spise og drikke på vanlig måte igjen.

– Jeg har nå funnet selvtilliten til å dele historien min, og hvis min reise kan føre til et lykkelig liv for andre rundt meg, vil jeg virkelig forstå hvorfor jeg ble valgt til å gå gjennom dette, forteller McGrath.

Han takker for støtten fra familie og venner, og håper han kan inspirere andre til å leve livet sitt med mer takknemlighet over ting man ofte tar for gitt.