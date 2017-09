«Killer clowns» observert på nytt

I 2016 opplevde verden en klovneepidemi hvor folk kledde seg ut som skumle klovner for å skremme andre. I kjølvannet av skrekkfilmen «IT» er det meldt om flere nye tilfeller.

Høsten 2016 var preget av klovnefrykt verden over etter at folk kledde seg ut som såkalte «killer clowns» vandret rundt i gatene. Det startet i USA og Storbritannia, og fenomenet nådde etter hvert også Norge.

Klovner ble observert i blant annet Drammen, Bodø og i Eidsvågen, og politiet gikk ut og advarte mot å kle seg ut som skremmeklovner.

Fenomenet «killer clown» kan spores til romanen «IT», skrevet av Stephen King, som er inspirert av den virkelig seriemorderen John Wayne Gacy. Den nye filmatiseringen av romanen hadde premiere tidligere denne måneden, med svenske Bill Skarsgård i rollen som den fryktinngytende Pennywise.

Svenske Nyheter 24 skrev denne uken om 20 år gamle Michaela Söhrman som natt til torsdag støtte på en «morderklovn» på vei hjem etter å ha vært med venner. Hun forteller at hun fikk panikk da hun hørte noen bak seg, og fikk øyne på en person utkledd som klovn da hun snudde seg. Hun skal ha begynt å løpe da personen sa «do you want to play». Klovnen skal ha løpt etter.

– Jeg prøvde å holde meg rolig, men jeg skjønte til slutt at det var alvor. Det hørtes ut som en mann på stemmen, og han var hvitsminket i ansiktet. Han hadde på seg hvite klovneklær med røde detaljer. Det var som hentet fra en gammeldags film, sier hun til avisen.

KLORT: Slik så 20 år gamle Michaela Söhrman etter det angivelige møtet med «morderklovnen». Foto: Privat

Hun forteller at personen får tak i henne og borrer neglene inn i ansiktet hennes. På Facebook har hun lagt ut bilder av ansiktet som er rødt og hovent. Hun skal ha fått inn et spark mellom bena på personen, og sendt vedkommende i bakken. Da skal han ha begynt å le.

– Det var som om han nøt det. Som om han ville at jeg skulle sparke han der, sier hun.

Personen skal angivelig ha dratt fram en kniv, men 20-åringen skal ha klart å løpe unna. Hun forteller til Nyheter24 at episoden ble anmeldt umiddelbart, men at klovnen var borte da patruljen kom på stedet. Politiet i Göteborg bekrefter overfor avisen at de har mottatt en anmeldelse om en klovn.

– I fjor kom det inn over hundrevis av anmeldelser om klovner, så det er mye mulig at det fortsetter å rulle inn, sier pressekontakt Stefan Gustavsson til avisen.

Til VG forteller Sörhman lørdag at hun ikke har hørt noe fra politiet angående anmeldelsen, og at hun håper at hun heller ikke gjør det med mindre gjerningspersonen er tatt.

Flere tilfeller

Den svenske kvinnen er ikke den eneste som den senere tiden har møtt på klovnene.

Forrige fredag brakk ti år gamle Casie Morrison armen etter et sammenstøt med en gutt utkledd i klovnekostyme i en park i Bristol. Den ni år gamle gjerningsgutten skal også ha hatt med seg en ekte kniv, skriver lokalavisen Bristol Post.

16 år gamle australske Rastana Baker forteller til The Sun at hun ble overfalt av tre menn utkledd som «morderklovner» forrige lørdag. Samme avis skriver også at en klovn skal ha skapt frykt i en park i Essex tidligere denne måneden.

Politiet i Pennsylvania gikk tidligere denne måneden ut og advarte mot at nye klovneobservasjoner kunne forekomme som følge av filmen «IT».