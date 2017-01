«Nedlasterne» går over grensen: Avslører 72 svensker som laster ned overgrepsmateriale

I løpet av to måneder sporet de svenske journalistene opp 72 menn som laster ned overgrepsmateriale. Nå vil Sveriges justisminister endre loven.

Av Håkon F. Høydal og Einar Otto Stangvik (VG), Lisa Röstlund og Joachim Kerpner (Aftonbladet), Mark Malmström og Jani Pirttisalo (Svenska Dagbladet)

Mandag denne uken smalt det i den svenske offentligheten. Da publiserte de to svenske avisene Aftonbladet og Svenska Dagbladet resultatene av en felles gransking av overgrepsmateriale på nett.

I det som er Sveriges største gransking av sitt slag, har journalistene konfrontert 33 av dem.

– Jeg vil ikke uttale ordet man kan kalle meg for, sier «Andreas», en IT-ekspert i Skåne, når han møter de svenske journalistene på en parkeringsplass.

Da vet han ennå ikke hvorfor de har kontaktet ham. Snart skal han få høre at han er en av 72 svenske menn som de vet laster ned bilder og filmer som viser seksuelle overgrep mot barn.

BEDRIFTSLEDER: Det svenske graveteamet har avslørt 72 menn som har lastet ned overgrepsmateriale. Blant annet denne bedriftslederen. FOTO: Skjermdump fra videodokumentar

Norsk materiale avslører svenskene



Siden oktober 2016 har Aftonbladet og Svenska Dagbladet sammen sporet opp folk som laster ned overgrepsmateriale, i den største svenske granskingen av sitt slag.

De svenske nedlasterne i tall:

«Användarna»

7328 nedlastinger med koblinger til Sverige er analysert

412 svenske IP-adresser er kartlagt

72 svenske menn er identifisert

33 personer har blitt konfrontert – ved møte eller samtale

20 har erkjent sine forbrytelser

13 nekter, hvorav 12 sier at deres e-post eller datamaskin er blitt benyttet uten deres vitende

3 er dømt for barnepornografi

1 av dem sitter i fengsel, dømt for grove voldtekter

2 hevder at nedlastinger av filmer har hendt ved feiltagelse, til tross for at det i det ene tilfellet handler om hundretalls nedlastede filer

3 forklarer nedlastingene med at de befant seg i en dårlig periode i livet

1 forteller at han tidligere har forsøkt å ta sitt eget liv

1 beskriver at han har vurdert selvmord

Utgangspunktet for den svenske avsløringen er VGs serie «Nedlasterne» fra høsten 2105. I dette materialet er det 7328 nedlastinger som kan kobles til Sverige.

– Overgrep mot barn er et økende problem som politi og andre myndigheter har gitt for lite oppmerksomhet både i Norge og Sverige. Ved å samarbeide med vår svenske kolleger har VG gitt et bidrag i kampen mot overgriperne. Vi både håper og tror at denne journalistikken kan utgjøre en forskjell. Når man skal belyse globale problemer som spredning av overgrepsmateriale, nytter det ikke å sitte på hver sin tue. Effekten blir større om redaksjoner deler og samarbeider, sier VGs sjefredaktør Gard Steiro om hvorfor VG valgte å dele materialet.

Med godkjenning fra VG har et team fra de to svenske avisene analysert disse filene. Det er en av disse som leder dem til Andreas. Han er blant de 72 som laster ned filmer med grove overgrep mot barn.

Brukernavnene i dataene er kryssjekket opp mot IP-adresse og e-postadresser. Forum og videotjenester ble finkjemmet i søk etter ledetråder. Til slutt satt graveteamet igjen med en liste over 72 svensker, hvorav samtlige er menn. De er mellom 18 og 72 år, spredt over hele Sverige.

Lavt prioritert av svensk politi



I Norge har nedlasting av overgrepsmateriale fått stadig større oppmerksomhet av både politi og media, sist gjennom politiaksjonen «Dark Room» i fjor høst. I nabolandet har det derimot vært ganske stille, forteller Aftonbladets journalist Joachim Kerpner til VG.

– Det har vært lite debatt om dette. Samtidig her vi sett at de som blir tatt for nedlasting får veldig lave straffer, i den grad de får noen straff i det hele tatt, sier han.

Norsk straffelov anser nedlasting som en straffbar handling mot barnet som er avbildet under overgrepene. I Sverige er ikke lovverket like strengt. Her er nedlasting kun en samfunnsskadelig handling hvor staten er den fornærmede, og ikke barnet selv. Det fører til at straffene blir lavere, og at politiet nedprioriterer sakene.



Allerede samme dagen som avsløringen kom, gikk Sveriges justisminister ut og åpnet for en lovendring.

– Om vi må flytte en paragraf fra et kapittel til et annet for å få en høyere prioritering av lovbruddene, er jeg naturligvis åpen for det, sier han til Aftonbladet og SvD.

Norges daværende justisminister Anders Anundsen (Frp) ønsket på sin side ikke å kommentere VGs avsløring "Nedlasterne" da den ble publisert i 2015.

SAMARBEID: De to svenske avisene Aftonbladet og Svenska Dagbladet har samarbeidet om det som landets største avsløring av nedlastere. Avsløringen har brukt VGs materiale og metoder fra vårt prosjekt «Nedlasterne». Ill.: Aftonbladet/SvD

I møte med de svenske nedlasterne ble de svenske journalistene ofte forbauset over hvordan mennene ordla seg.

– Det er et enormt skille mellom hva de sier til oss, og hvordan de snakker med hverandre på det mørke nettet. Når de møter oss, kan vi få en følelse av at de er som en type misbrukere, som alkoholikere som sliter. Når vi deretter leser hva de skriver til hverandre på skjulte nettfora, får vi et helt annet bilde av personene. Det er bare forferdelig, sier journalist Joachim Kerpner.

Flere nektet



De svenske journalistene fikk kontakt med 33 av de 72 mennene. Ti ble møtt på ulike steder i Sverige. På McDonald's, i parker, i biler og utenfor jernbanestasjoner. De 33 har én ting til felles: Inntil nå har de aldri snakket med noen andre om sine hemmeligheter.

En er ungdomsleder i en kirke, en er mellomleder i et større børsnotert selskap og en er journalist. En annen jobber i skolefritidsordningen og ytterligere en sitter i fengsel, dømt for voldtekter av barn.

– Livet mitt vil være over dersom folk får vite om dette. Jeg vil ikke si ordet jeg kan kalles for, sier den skånske IT-eksperten.

13 av mennene nekter for å ha lastet ned materiale som inneholder overgrep mot barn. De gir ulike forklaringer, den vanligste er at noen andre har benyttet deres e-post eller datamaskin.

Fornektelse er vanlig, ifølge psykologen Börje Svensson, som gjennom mange år har behandlet menn som laster ned overgrepsmateriale og begår seksuelle overgrep mot barn.

– De høres så troverdige ut at jeg må gå tilbake til dommen, til avhørene av ofrene. Da kan jeg se at det de sier ikke stemmer. Det er lett å bli trukket inn i deres fornektelse.

En lettelse å bli oppdaget



Av de 20 som erkjenner, er alle redde for å bli avslørt. De fleste er enslige. Kun tre har egne barn. Tre lever i et forhold. Tre av dem er dømt for besittelse av barneporno, hvorav to i tillegg er dømt for seksualforbrytelser mot barn.

Noen av mennene som er blitt avslørt, beskriver det som en lettelse eller en «oppvekker». Bare én av dem sier at han kommer til å fortsette å laste ned etter å ha blitt konfrontert.

Niklas Långström, professor i barne- og ungdomspsykiatri ved universitetet i Uppsala, har forsket på bakenforliggende årsaker til volds- og seksualforbrytelser i 20 år. Han har vært med i Aftonbladets og SvDs gransking.

– Foruten forebyggende behandling av personer som befinner seg i risikosonen for å begå overgrep, må man gjøre en innsats på samfunnsnivå: påminn om den bakenforliggende industrien. Og slutt å kalle dette for «barnepornografi». Det bør i stedet beskrives som hva det er: dokumenterte seksuelle overgrep mot barn. Det viser til at denne typen materiale alltid, alltid er et resultat av et meget alvorlig lovbrudd, og at det i hvert eneste tilfelle finnes minst ett offer.