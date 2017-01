Kjøper fire år gamle barn fra kataloger på nettet

Via kataloger på det mørke nettet kan overgripere bestille barn så små som fire år. Politiet i Bergen bekrefter at de har funnet slike kataloger under operasjon Dark Room.

Av Lisa Röstlund og Joachim Kerpner (Aftonbladet), Mark Malmström og Jani Pirttisalo (Svenska Dagbladet) og Håkon F. Høydal og Einar Otto Stangvik (VG)

De svenske nedlasterne i tall: «Användarna» 7328 nedlastinger med koblinger til Sverige er analysert.

412 svenske IP-adresser er kartlagt.

72 svenske menn er identifisert.

33 personer har blitt konfrontert – ved møte eller samtale.

20 har erkjent sine forbrytelser.

13 nekter, hvorav 12 sier at deres e-post eller datamaskin er blitt benyttet uten deres vitende.

3 er dømt for barnepornografi.

1 av dem sitter i fengsel, dømt for grove voldtekter.

2 hevder at nedlastinger av filmer har hendt ved feiltagelse, til tross for at det i det ene tilfellet handler om hundretalls nedlastede filer.

3 forklarer nedlastingene med at de befant seg i en dårlig periode i livet.

1 forteller at han tidligere har forsøkt å ta sitt eget liv.

1 beskriver at han har vurdert selvmord.

Det er en svensk mann bosatt i Asia som forteller om katalogene til de svenske avisene Aftonbladet og Svenska Dagbladet. De har den siste uken avdekket 72 svenske menn som laster ned overgrepsmateriale, etter at de fikk tilgang til datamateriale fra VGs avsløring «Nedlasterne».

En av mennene det svenske graveteamet kontakter gir dem et nytt tips: Han kan sette dem i kontakt med en svensk mann som skal ha «fullt innblikk» i den verden av overgrep som finnes på internett.

– Det er ingen liten kar, dette. Han har fått telefonnummeret ditt, sier han.

Krypterte kataloger



Noen dager senere ringer en mann fra et skjult telefonnummer. Han vil være anonym. Han befinner seg i et asiatisk land og forteller om det nye fenomenet i overgrepskretser: Bildekataloger som enhver kan bestille barn fra. Katalogene ligger på det mørke nettet, en kryptert del av Internett.

I katalogene lokkes kundene med et hundretalls barn. Ifølge den svenske mannen er barna helt uten beskyttelse, og man står fritt til å forgripe seg på barna og filme det som skjer, dersom man betaler. Han beskriver hvordan en bestilling foregår:

– Han eller henne er jeg interessert i. Så mange dager med Lisa, så mange dager med Pelle.

Barna som tilbys, er asiatiske. Filmene av overgrepene kan senere lastes opp på skjulte nettfora. På slike fora er kravet ofte at man må laste opp egne overgrep for å få tilgang til andres filmer.

Den svenske mannen hevder at bildekatalogene inngår i en industri i stor skala som omsetter mye penger, der produsenter står bak katalogene og kontrollerer innspillinger av overgrepene.

– Vi snakker om tunge produsenter, sier mannen.

Funnet i «Dark Room»



Det svenske politiet er ikke kjent med fenomenet. Det er derimot det norske.

– Vi kan bekrefte at dette har vært kjent for oss, er den knappe kommentaren fra Janne Ringset Heltne, politiadvokat ved politiet i Bergen.

KJENT AV «DARK ROOM»: Politiet i Bergen bekrefter at de gjennom operasjon Dark Room er blitt kjent med forekomsten av kataloger over barn som kan misbrukes. F.v. Gunnar Fløystad, Hilde Reikrås og Janne Ringset Heltne. Foto: FREDRIK SOLSTAD, VG

Hun er sentral i operasjon Dark Room, hvor Bergenspolitiet i fjor høst fortalte om det de kaller et nettverk av norske og utenlandske nedlastere og overgripere. De har tidligere fortalt at deler av etterforskningen har foregått på det mørke nettet. Det er her disse katalogene skal finnes, ifølge den svenske mannen.

Lotta Sylwander, sjef for UNICEF på Filippinene, bekrefter også at slike kataloger finnes.

– Halliken ordner et rom der det finnes et kamera. Det koster ikke mer enn noen tusenlapper, sier Sylwander.

Mange av barna er ofre for menneskehandel og holdes fanget. Andre er utleid av sine foreldre.