Ingen norsk hjelp til ofre for norske kunder

De tre jentene som VG møter på støttesenteret i Manila, identifiserer flere norske menn som bestillere av nett-misbruk. I fjor fikk organisasjonen besøk av Stortingets familiekomité. Resultat: Ingen støtte.

VG avslører: Norsk rektor bestilte nett-misbruk av 15-åring

Manila (VG): – Jeg hadde besøk av en gruppe politikere fra parlamentet deres for to år siden. De lovet oss at de skulle hjelpe oss i kampen mot overgrep mot barn, men jeg har ikke hørt fra dem ettertid. Kan du hilse dem og minne dem på løftet sitt?

Det sier Cecilia Flores-Oebanda, leder for og grunnlegger av organisasjonen Visayan Forum til VG. Hun mener at norske politikere har lovet dem støtte. Så langt er ingenting kommet.

Men Kripos fikk - litt: Mer penger til etterforskning av nettovergrep

Hos henne bor tre jenter som forteller at de har vært ofre for norske menn som har bestilt nett-misbruk mot dem. I dagens hovedsak i VG Helg forteller de om lovet som ofrene for en ny mørk trend innen overgrepsindustrien: direktesendte overgrep på nett.

I FIGHT: Det roper Stortingets kultur- og familiekomité på besøk til Visayan Forum 22. januar 2015. Lederen for Visayan Forum, Cecilia Flores-Oebanda i midten foran. Svien Harbergh (H), leder for komiteen, er nr. 3. fra venstre. Foto: Visayan Forum

– Kan ikke vinne kampen uten hjelp



Flores-Oebanda viser VG et bilde av politikerne fra Stortingets familiekomité. I en video står komitémedlemmene med løftede knyttnever og roper organisasjonens slagord:

«I fight!»

– Jeg sa til dem at vi kan ikke vinne kampen mot overgrep uten at dere hjelper oss, forteller Flores-Oebanda.

På støttesenteret til Visayan Forum møter VG Helg de tre ofrene som identifiserer flere norske kunder.

– Han her kjenner jeg igjen. Han så på mens jeg måtte ha sex med mannen som jeg bodde hos, sier et av ofrene, en 18 år gammel jente som har bodd hos den lokale overgriperen i Manila siden hun var tolv.

– Etterspørselen er hos dere



Hun stopper ved et bilde av en smilende nordlending.

– Han hadde noen spesielle ønsker, som at jeg skulle bli båret rundt i rommet. Han ga instruksjoner hele tiden, sier hun.

Flere av nordmennene som VG Helg funnet frem til, klarer de ikke identifisere. Ofte var det kun mannen de bodde hos som snakket direkte med kundene. Da kunne ikke jentene se mennenes ansikt på dataskjermen.

En mann med skjevt smil blir gjenkjent av de to yngste. Han er tidligere dømt i Norge for å ha betalt for direktesendte overgrep over nettet. Ifølge de to jentene har han gjentatt lovbruddet – nå mot dem.

Cecilia Flores-Oebanda mener at Norge har et ansvar for ofrene:

– Så lenge det er etterspørsel, vil barna bli misbrukt. Og etterspørselen er hos dere i Vesten.

Kripos: Ikke nok ressurser til å stoppe overgrepsbilder

– Lovet aldri støtte

Svein Harberg (H), leder for familie- kulturkomiteen på Stortinget, var med i gruppen politikere som besøkte Visayan Forum i Manila. Han avviser at komitémedlemmene kom med løfter om støtte.

INGEN STØTTELØFTER: – Det sier seg selv at budsjettmessige tiltak ikke behandles i en slik setting. Men komiteen var begeistret for arbeidet som drives, sier den besøkende stortingskomiteens leder Svein Harberg (H) til VG. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er aldri et tema under våre møter med utenlandske organisasjoner. Det sier seg selv at budsjettmessige tiltak ikke behandles i en slik setting. Men komiteen var begeistret for arbeidet som drives, og engasjementet fikk honnør. Mange ga også uttrykk for at de ville ta engasjementet med seg i sitt politiske arbeid.

– Forstår du at det er en forventning om mer enn bare støttende ord når en delegasjon fra et rikt land som Norge kommer på besøk?

– Jeg forstår at det kan være et ønske om det, men forstår ikke at noe i vår kommunikasjon skulle tilsi det kunne oppfattes lovnader om det.

Les VGs avsløring: Norsk rektor bestilte nett-misbruk av 15-åring