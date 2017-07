Lar ikke jordskjelvet ødelegge ferien

De lar se ikke stoppe av jordskjelvet som rammet den greske ferieøya Kos, og reiser likevel. Guttegjengen har lovet skal være ekstra forsiktige.

En guttegjeng på tolv stykker fra Stavanger har planlagt turen til ferieøya Kos i nesten ett år, og har gledet seg lenge til å dra. Natten har derimot gått med på å følge med på nyhetene, etter at de fikk meldinger om at et stort jordskjelv berørte deler av Hellas og Tyrkia natt til fredag.

VG møtte guttene på Oslo Lufthavn mens de ventet på å få gå ombord i flyet, som ble én time og 45 minutter forsinket grunnet skjelvet.

– Mamma ringte og var litt bekymret, det er vanskelig å vite hva man skal gjøre, for jeg vet ikke så mye om jordskjelv. Det er en litt ubehagelig følelse, sier Amdal Fiskaaen.

Skal på 18-årstur

Guttene går på skole sammen på henholdsvis Svette videregående og St.Olav videregående skole i Stavanger. Ferien betegner de som en «18-årstur».

– Vi har gledet oss til å bade, chille og slappe av, men nå har vi fulgt med på nyhetene i hele natt, sier Mats Viste Løining.

Selv om de føler seg relativt trygge, er de litt bekymret for hva som skal møte dem når de kommer frem på Kos.

– Man vet jo at det kan komme etterskjelv, og de kan jo holde på i opptil en uke, sier Vebjørn Søberg.

De forteller de hadde noen venner som fløy ned med Norwegian torsdag da skjelvet inntraff, og som måtte mellomlandet i Hellas. Flere ungdommer har vært strandet i timesvis på flyplassen på Kreta, men skal nå også få fly videre til Kos med Norwegian.

– Vi forholder oss til instruksjoner fra lokale myndigheter, og de sier det er trygt å lande nå, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian

I UDs reiseråd til hellas hevdes det at de aller fleste reiser til Hellas går uten spesielle problemer. Det er en viss risiko for jordskjelv i Hellas, siden landet befinner seg i en aktiv seismisk sone. Som i alle storbyer bør man vise aktsomhet, spesielt i visse deler av Aten og Thessaloniki.

Ferien ikke ødelagt

Guttene understreker at de ikke tror at ferien kommer til å bli ødelagt av skjelvet som har rammet ferieøya i natt.

– Nei, den er ikke ødelagt, men vi har sett bilder på nyhetene, og det ser jo helt ille ut, sier Marius Nilsskog.

– Jeg tror vi kommer til å merke det når vi kommer dit, sier kameraten Martin Husby Sem.

– Vi hadde noen venner som var på Rhodos i går. Vi har snakket med dem. Han ene var helt alene på hotellrommet mens de andre var ute. Han sa det var det skumleste han hadde opplevd og at det hadde vært helt fryktelig. Men det gikk fint med ham og alle den andre, forteller Amdal Fiskaaen.

De har booket turen gjennom Apollo og regner med å komme frem iløpet av dagen, på tross av forsinkelser.

Hvis det skulle komme et nytt skjelv mens de oppholder seg på øya er guttene litt usikre på hva de må gjøre.

– Det gjelder vel helst å komme seg ut av bygninger. Vi har også fått beskjed av reiseselskapet om å holde oss unna vann, sier Amdal Fiskaaen.

FØLER SEG TRYGGE: Den lille familien fra Lørenskog har planlat ferieturen til Hellas i lang tid. Isabella på åtte år har gledet seg så mye at hun nesten ikke sov natt til fredag. Fra venstre: Tom Erik Braagmo, Berit Braagmo, Mats Braagmo og Isabella Bragmo. Foto: Odin Jæger , VG

Mye usikkerhet

Flere familier venter også på boarde flyet til Kos. Bestemor Berit og Tor Erik Braagmo har planlagt ferie lenge sammen med sønn Mats Braagmo og barnebarnet Isabella Braagmo (8).

De skal på ferie til den lille øya Pserimos som ligger litt utenfor Kos.

– Isabella har nesten ikke sovet i natt, så mye har hun gledet seg, forteller bestemor Berit.

Tidligere har det kommet inn meldinger om at ingen fly får lette eller lande fra flyplassen på Kos.

– Jeg får ikke inn i hodet mitt hvordan vi skal få dratt dit, jeg skjønner det ikke, sier far Mats Braagmo.

– Men hvis de hadde vært usikre på at det er trygt tror jeg ikke vi hadde fått dratt ned, tillegger Berit Braagmo.

Får endelig reise

Familien fra Lørenskog er fortsatt ganske sikre på at de kommer til å føle seg trygge på ferie. Likevel vet de ikke hva som venter dem når de kommer frem, ettersom den lille øya de skal bo på ligger litt nordvest for Kos, som er hardt rammet av skjelvet.

– Det er jo både og, men jeg tror ikke de hadde latt oss dra hvis det var utrygt, sier Mats Braagmo.

Da de var på vei til flyplassen tidlig fredag morgen fikk de beskjed av flyselskapet om å snu og vente på beskjed ved Skedsmo. Nå skal de endelig få boarde flyet.

– Når vi kommer ned håper vi på å få slappet av, spist godt mat, solt oss og ikke minst drukket masse god vin, sier bestefar Tom Erik Braagmo.