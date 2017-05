Forbud mot nye kebabsjapper i Venezia

Myndighetene i turistmagneten vil stoppe spredningen av hurtigmatrestauranter som «bryter med byens kulturarv». Selv pizzabiter må du lete ekstra etter.

Som et ledd i kampen for å «bevare sømmeligheten og tradisjonene» i gondolbyen har myndighetene besluttet å si nei til nye kebabsjapper og andre hurtigmatrestauranter som ønsker å sette i gang i Venezia, skriver The Guardian.

En ny lov som ble vedtatt torsdag setter også begrensninger på pizzarestauranter som selger pizzastykker. Kun restauranter som tilbyr kundene tradisjonell italiensk iskrem blir spart.

SÅNN KAN DET OGSÅ SE UT: lammekebab laget av kokken Lise Finckenhagen. Foto: Sara Johannessen , VG

– Vi vil sette bremsene på for aktiviteter som ikke er kompatible med bevaringen og utviklingen av Venezias kulturarv, sier Paola Mar, byens turistsjef som understreker at hun selv ikke er personlig mot kebab per se.

Takeaway-mat er allerede ulovlig å spise på Markusplassen midt i Venezia, hvor prisen for en kaffekopp er blant de aller høyeste i Europa.

Turistsjefen er altså redd for utvanning, og frykter byen vil miste sin identitet. Hun tar heller til orde for å promotere lokal produkter å spise.

Venezia er ikke alene i Italia med skepsisen til kebab og annen «utenlandsk» mat. Verona har allerede stoppet nye kebabsjapper fra å etablere seg, og i Firenze må 70 prosent av maten som serveres på nye restauranter være lokalt produsert.